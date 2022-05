paura-a-rai1,-“ho-avuto-un’intossicazione”:-annuncio-choc-sui-social-[video]

Giornata nera per Rai1. Durante la mattinata, uno dei consueti appuntamenti ha subito una brusca modificazione: è stata molto male. Ecco cos’è successo

Gestire una rete televisiva, con numerosi programmi in diretta, è tutt’altro che facile. Gli imprevisti sono all’ordine del giorno, così come le sorprese inattese e i problemi tecnici, che mettono a dura prova anche l’organizzazione più puntuale. La Rai, in particolare, ha ogni giorno diverse dirette da gestire, per le quali è necessaria una sinergia di forze, fattori ed elementi non sempre facile da avere.

Durante la mattina di martedì 10 maggio, un imprevisto ha letteralmente sconvolto i piani. Una nota conduttrice è stata male, con febbre dovuta probabilmente a un’intossicazione alimentare: l’annuncio è arrivato sui social.

Problemi per Rai1: febbre e intossicazione

Uno dei programmi di punta della mattina di Rai1 è “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione di Antonella Clerici. Dopo i diciotto anni a “La prova del cuoco”, la conduttrice ha voluto lanciarsi in un nuovo progetto televisivo sempre a tema culinario, in cui cuochi, esperti del cibo e nutrizionisti si mettono a disposizione per approfondire la cultura gastronomica. Con Antonella Clerici ci sono alcuni ospiti fissi come Lorenzo Biagiarelli, Alfio Bottaro ed Evelina Flachi. Altri, invece, sono ospiti speciali di qualche puntata.

La puntata di martedì 10 maggio è iniziata in modo insolito. Al momento dell’apertura, infatti, Lorenzo Biagiarelli ha preso parola, affermando di essere da solo: “Ciao a tutti! Sono l’unico a essere qui. Questa mattina è Sant’Alfio – non ci crederete, ma è vero. Evidentemente Alfio ha portato tutti a fare una scampagnata a Grondona”. Con questa battuta, Biagiarelli ha provato a ironizzare sulla stranezza dell’assenza della padrona di casa Antonella Clerici, cercando di non fare preoccupare i fan.

La puntata è quindi proseguita con una riproposizione di ricette già precedentemente fatte, durante questa edizione. A voler dare una spiegazione ai telespettatori è stata proprio Antonella Clerici, che ha affidato ai social un video esplicativo. La conduttrice, infatti, ha avuto una forte febbre dovuta probabilmente a un’intossicazione:

Problemi di salute, quindi, per Antonella. La conduttrice ha voluto però rassicurare i fan del fatto che presto si riprenderà e confida nel ritorno in diretta già per domani. Chissà se la presentatrice riuscirà nel suo intento, tornando nel suo regno: le cucine di Rai1.

