Oroscopo Paolo Fox di giovedì 12 maggio: bene amore e amicizia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – le avventure, i flirt e le notti erotiche sono all’ordine del giorno, ma voi state cercando qualcos’altro vero? Tenete d’occhio e cari i vostri rapporti di lavoro, non lasciatevi sfuggire alleati preziosi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Venere entrerà nel vostro segno a partire dal 28 di maggio, sfruttatela al meglio. Usate il vostro fascino per raggiungere i vostri scopi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – approfittate di questa Luna favorevole per le vostre relazioni. Sul lavoro avete una bella carica che vi accompagnerà per tutto il mese.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – oggi molte coppie potranno discutere per delle banalità, cercate di non cascarci. Se siete autonomi sul lavoro, potrete avere qualche problema.

Leone (23 luglio-22 agosto) – le coppie che vogliono fare il grande passo, saranno in un periodo favorevole. Se aspettate una conferma sul lavoro, arriverà a breve.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – per chi è innamorato, la giornata di oggi riserverà molte sorprese. Sul lavoro, invece, sono mesi questi che vanno dedicati alla riflessione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – ecco che la Luna nel vostro segno inizia a dare i suoi frutti, li vedrete a breve. In generale, sul lavoro, si può parlare di recupero rispetto alle settimane passate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – la Luna nel vostro segno, oggi, porterà sicuramente qualcosa in più nelle vostre relazioni. Se avete questioni professionali in sospeso, è l’ora di risolverle.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – niente potrà fermare la passione travolgente delle prossime settimane, siete degli amanti imbattibili. Il lavoro procede, ma le energie iniziano a scarseggiare, cercate di rilassarvi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – questa è una giornata decisamente positiva per l’amore e i rapporti di coppia. Fate molta attenzione alle proposte di questo periodo sul lavoro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – ora che la Luna è tornata a farvi compagnia, si prospetta un fine settimana davvero interessante. Siete in agitazione per il lavoro, ma ci sono buone prospettive.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – non vi scoraggiate, l’amore è sempre dietro l’angolo ed aspetta proprio voi. Sul lavoro, ancora un po’ di pazienza e sarete ricompensati.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di giovedì 12 maggio: bene amore e amicizia proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.