Oroscopo Barbanera di giovedì 12 maggio: le stelle della giornata di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Grazie a Mercurio sorridente e a Giove che entra nel vostro segno, avrete un proficuo scambio di idee con un amico per entrare in sintonia con lui più in profondità.

Toro (21/4 – 20/5) – Con gli aspetti astrali del vostro cielo, meglio assecondare con disponibilità e buonsenso le trasformazioni che stanno avvenendo nella vostra vita.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Essendo Giove da oggi alleato, potrete concedervi degli sfizi: un regalo per l’amato partner, ma anche per voi, un viaggio fuori programma che sognate da tempo.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – Ci sono dei sospesi che stanno emergendo in tutta la loro problematicità. Avrete l’opportunità di affrontarli una volta per tutte e finalmente di liberarvene.

Leone (23/7 – 23/8) – Giove è finalmente in transito favorevole, che, unito ai favori di Venere, vi permetterà di guardare al futuro con fiducia e di programmare la vostra felicità.

Vergine (24/8 – 22/9) – Non lasciate che certe persone prosciughino le vostre energie. Affidatevi a Urano che ce la sta mettendo tutta per farvi scoprire nuovi talenti.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con Giove in opposizione dall’Ariete, si prospetta qualche difficoltà nelle questioni quotidiane ed economiche, per fortuna facilmente risolvibile.

Scorpione (23/10 – 22/11) – A causa di Urano e Saturno ostili, sul lavoro sarete un po’ troppo suscettibili e litigiosi. Avete bisogno di avere intorno collaboratori stimolanti e disponibili.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con Mercurio in opposizione, dite no alle chiacchiere inutili, anzi cercate di migliorare la capacità di comunicare: ascoltate chi avete di fronte, puntate all’empatia.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Assumetevi le responsabilità che vi competono, senza sbuffare tanto. La Luna di oggi complice vi consentirà di gestire al meglio le vostre possibilità.

Acquario (21/1 – 19/2) – Considerando Saturno congiunto, i rapporti con chi vi ha catturato il cuore sono forse un po’ freddini. Avrete poco tempo o limitata disponibilità interiore all’amore.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con Marte nel segno, forse tenderete a diventare polemici, a farvi saltare la mosca al naso per niente. Provate ad essere meno suscettibili e più realistici.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di giovedì 12 maggio: le stelle della giornata di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.