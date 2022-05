Jessica Selassié beccata dalle telecamere: “Ma come?!”. Ormai non ci sono più dubbi

La vincitrice del GF VIP ha commesso una svista che le sta costando caro. Jessica Selassié e lo scivolone che non passa inosservato

Dopo aver vinto il GF VIP, per Jessica Selassié si sono moltiplicate le occasioni di visibilità. Nonostante non sia mai facile trovare la propria strada ed entrare nel mondo della televisione, la vittoria del reality show di Canale5 sicuramente dà una buona partenza. Tra ospitate, progetti e pubblicità, la sorella di Lulù e Clarissa si sta vivendo la propria onda di fama e di visibilità.

Nelle ultime ore, però, proprio in occasione di un progetto pubblicitario, Jessica Selassié ha commesso una svista. I telespettatori e i fan non han potuto fare a meno di notare l’incongruenza: accuse pesanti per la vincitrice del GF VIP.

Jessica Selassié si fa riprendere così: fan scioccati

La sorella di Lulù e Clarissa si è fatta conoscere, nella casa del GF VIP, per il suo carattere dolce e deciso. Proprio durante il reality, Jessica ha aperto il suo cuore a nuove amicizie ed amori. Quella con Barù, altro concorrente, per lei ha avuto un’importanza speciale: più volte ha ammesso che quello che provava era amore o, comunque, profondo interesse. Lui, invece, nonostante durante il GF VIP abbia lasciato intravedere qualche apertura nei suoi confronti, ha poi sottolineato che si trattasse soltanto di amicizia.

Una volta usciti dalla casa, sia Jessica sia Barù hanno proseguito per la propria strada, amorosa e lavorativa. Per questo secondo aspetto, la vincitrice del GF VIP si sta impegnando molto su diversi fronti. Da un lato, sembra che le tre sorelle Selassié stiano lavorando a un nuovo progetto musicale, che le vede impegnate tutte e tre. Dall’altro, Jessica si è messa a disposizione di diverse riviste per interviste e speciali sulla sua famiglia.

Sull’ultimo numero di Chi, per esempio, la rivista lancia la novità: “Siete pronti a trascorrere 24h a Milano con le Princess?“, riferendosi alle Selassié. Sullo sfondo, la fotografia che accompagna l’annuncio ritrae Jessica Selassié in posizione comoda su un letto regale, che sorseggia vino. I fan si sono subito ribellati a questo scatto, poiché ricordano chiaramente la sua lotta dentro la casa del GF VIP per difendere la sua volontà di essere astemia:

Ma scusate una cosa non era astemia ? Che si offendeva se glielo dicevano ? Adesso fa le copertine con il bicchiere di vino bianco ? 😂😂😂😂 #solearmy pic.twitter.com/35kWWmWkvV — NINOO (@Ninomauger) May 10, 2022

Anche i commenti son piuttosto trancianti, soprattutto perché durante il reality la vincitrice si è spesso cristallizzata sulle sue idee, che ha difeso anche con le unghie. Insomma, le cose non si mettono molto bene per Jessica, accusata di falsità: “Sta ragazza è tutta un bluff“, scrive un utente.

The post Jessica Selassié beccata dalle telecamere: “Ma come?!”. Ormai non ci sono più dubbi appeared first on Ck12 Giornale.