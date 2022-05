Hunziker fuori da Striscia? Gira il nome impensabile per sostituirla: ecco chi è

Rossella Brescia a Striscia la Notizia al posto di Michelle Hunziker? Può darsi. La ballerina potrebbe presto finire dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 dove ad affiancarla sarà Sergio Friscia. L’indiscrezione è arrivata da Ivan Rota su Dagospia. Per la Brescia sarebbe la prima volta, mentre per Friscia un ritorno. Il conduttore è stato alla guida del programma di Antonio Ricci assieme a Roberto Lipari e gli ascolti portati a Mediaset sono stati piuttosto alti. Da qui forse la decisione di richiamarlo per qualche puntata.

Lui stesso aveva definito la sua esperienza “esplosiva”: “Distribuire buonumore mi piace e il bancone di Striscia la Notizia regala questa grande opportunità. L’80 per cento di quello che accade ogni sera con Roberto Lipari è pura improvvisazione: oltre che colleghi siamo amici con un grande feeling“, aveva detto. E chissà se anche con la Brescia Friscia potrà dire lo stesso.

Certo è che l’attore non ha alcuna intenzione di cambiare: “Essere se stessi è la chiave di volta per arrivare al cuore della gente. Il pubblico che ti segue in televisione, che ti vede al cinema o a teatro, ha la sensibilità per capire chi ha di fronte. Ho sempre sposato la strada della semplicità, dell’umiltà, dando ossigeno al bambino che è in me, grato, ogni giorno, di poter fare da oltre trent’anni il mestiere più bello del mondo”.