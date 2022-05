franco-bortuzzo-che-ha-combinato?-ora-lo-sanno-proprio-tutti

Si susseguono i colpi di scena dopo la rottura tra Manuel e Lulù, e intanto trovano conferma le rivelazioni della principessina su Franco Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e suo padre Franco non possono più nascondersi. Tra mille contraddizioni è venuta fuori la cruda verità che avvalora quanto raccontato nei giorni scorsi da Lulù Selassié.

La separazione tra i dei due ex gieffini continua a riservare colpi di scena uno dietro l’latro. L’ultimo in ordine di tempo è quello verifcatosi ieri, quando l’ospitata di Manuel a Domenica In è saltata per decisione di Mara Venier, che pare non abbia gradito la presenza del ragazzo a Verissimo, su Canale 5, avvenuto il giorno prima.

Ennesimo tassello di un puzzle ricomposto in queste ore, che conferma le colpe attribuite da Lulù a Franco Bortuzzo, considerato dall’ex gieffina la causa principale della rottura con Manuel.

Franco Bortuzzo, troppe contraddizioni: Lulù ha ragione

Franco Bortuzzo non può più nascondersi perché le prove a suo carico sembrano ormai inconfutabili. La principessina Lulù ha raccontato esplicitamente, nel corso della sua ultima intervista, di quanto il padre di Manuel sia stato eccessivamente presente nelle loro giornate, in maniera fin troppo invadente.

Lulù ha lasciato intendere che Manuel sia stato condizionato in maniera decisiva da papà Franco e dal resto della famiglia Bortuzzo. E a nulla servono le smentite di padre e figlio, perché indebolite in maniera pesante da una serie di contraddizioni evidenti.

L’opinione pubblica è convinta che la rottura tra i due ragazzi si stata dettata da papà Franco e della sua famiglia. I fan di Lulù sono strasicuri che sia andata così. Sono loro ad aver sottolineato che il comunicato Ansa della rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno quando il giorno prima i ragazzi si mostravano felicemente innamorati. E sono sempre loro a evidenziare le contraddizioni che costellano la versione dei Bortuzzo. Ricorda uno dei fan: “Manuel a Verissimo: mio padre in 20 giorni è sceso da noi giusto due volte! Manuel a isolaparty: Franco è sempre qua con noi!“.

Manuel a VERISSIMO:mio padre in 20 giorni è sceso da noi giusto due volte!

Manuel a isolaparty: Franco è sempre qua con noi! Ora capisco perché a Lulù cadde il telefono, il suo sguardo l’avrebbe tradita e noi avremmo capito tutto! #rispettoxlulú pic.twitter.com/KlGsiqBaSY — Pressati193 🛋🧚‍♀️ (@panic193) May 7, 2022

“Nessun lavaggio del cervello da parte di genitori e amici”, ha raccontato invece Manuel a Verissimo. “Non mi piace interferire con le sue vicende personali”, aveva spiegato poco prima il padre. Ma le incongruenze sono troppe e la probabilità che dietro la separazione tra Lulù e Manuel ci sia lo zampino di Franco Bortuzzo è parecchio alta.

