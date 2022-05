errore-madornale-di-mara-venier,-scoppia-la-bufera:-vertici-rai-imbufaliti

Non c’è pace per Mara Venier. Le sue scelte oggi stanno lasciando spazio alle conseguenze, che sono più amare del previsto

La regina della domenica di Rai1 sembra inarrestabile. Mara Venier, ormai, a Domenica In si sente a casa sua. Il suo stile ironico e leggero permette agli ospiti di sentirsi a proprio agio e di lasciarsi andare, elemento fondamentale soprattutto durante le interviste. Il programma della domenica pomeriggio ha preso con lei una piega che piace molto, confermata dai dati auditel sempre premianti.

Durante la puntata di domenica 8 maggio, però, è successo qualcosa di totalmente inaspettato. La scelta della conduttrice è stata tranciante, ora però si pagano le conseguenze: per Mara Venier accuse molto pesanti, direttamente dai vertici.

Mara Venier sotto accusa: “Un’occasione persa”

Poche ore prima della diretta di domenica 8 maggio, Mara Venier ha preso una posizione molto dura, che oggi le sta costando cara. Si tratta dell’intervista a Franco e Manuel Bortuzzo, prevista in scaletta proprio per domenica. L’occasione sarebbe stata quella di presentare il film sulla vita di Manuel, stravolta dallo scambio di persona che gli ha causato un proiettile nel collo e la sedia a rotelle.

Proprio per raccontare la sua vicenda, Rai Fiction e Moviheart hanno prodotto il film “Rinascere”, che prende il titolo dal libro di Manuel. Con Alessio Boni nei panni di Franco e Giancarlo Commare in quelli di Manuel, il film è andato in onda su Rai1 proprio domenica sera. Per anticiparlo e pubblicizzarlo, domenica pomeriggio padre e figlio avrebbero dovuto essere a Domenica In da Mara Venier, ma la conduttrice ha voluto annullare tutto.

La causa sembra essere nell’intervista che Manuel ha rilasciato a Verissimo il giorno precedente, dove ha parlato della sua storia ormai finita con Lulù. Forse non d’accordo con le idee da lui espresse, Mara Venier ha annullato l’ospitata. Un consigliere Rai, però, si è espresso molto duramente in merito a questa scelta, criticandone le motivazioni. Le due interviste, infatti, sarebbero state completamente diverse: quella a Verissimo focalizzata sul gossip della storia d’amore, quella su Rai1 centrata invece sul film.

“La sua presenza a Domenica In sarebbe stata per promuovere il film Tv in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice…” ha detto Riccardo Laganà, sui suoi social. Il consigliere ha poi criticato il fatto che spesso e volentieri la conduttrice parla della rete concorrente, Mediaset. “Va bene però celebrare la concorrenza quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset, magari proprio durante Domenica In“, probabilmente riferendosi ai diversi commenti ed elogi fatti a Maria de Filippi.

Insomma, per Mara le cose non sembrano mettersi bene, ma un fatto sembra già certo: Domenica in 2022/2023 pare che sia già nelle sue mani.

