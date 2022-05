Rivelazione inquietante su Lulù Selassié: “Pilotata di nascosto”, un retroscena spaventoso

Nuove rivelazioni sull’inquieta Lulù Selassiè. Questa volte le accuse sono ben precise: la Princess sarebbe stata manipolata.

Non fa in tempo a placarsi il polverone circa la fine del suo rapporto con Manuel Bortuzzo, che già spuntano nuovi retroscena sulla figura di Lulù Selassiè. La chiacchierata Princess è stata infatti l’oggetto delle indiscrezioni di una sua ex compagna di avventura, e la sentenza non è tra le più clementi.

Lulù sarebbe infatti stata segretamente manipolata durante il suo percorso al “GF Vip”: a darne notizia è la showgirl Maria Monsè, da sempre avversa alle tre sorelle di nobile lignaggio. Durante un’ospitata allo spin-off “Isola party”, la soubrette ha sparato a zero sulle Princess di Cinecittà, insinuando una controversa teoria che le coinvolge.

“Le imboccava le parole!”: furenti accuse su Lulù e Jessica Selassiè

Maria Monsè serba la precisa convinzione che dietro alle dinamiche del trio Selassiè si celasse una regia ben precisa. La soubrette punta il dito sulla sorella maggiore, Jessica, risultata infine la vincitrice del format di Canale 5. “Quando Lulù mi criticava c’era Jessica che le imboccava tutte le parole. In quella famiglia c’è una situazione particolare. Jessica suggerisce alle sorelle cosa fare.”, ha svelato Maria Monsè. “C’è un video in cui si vede Jessica che dice alla più piccola ‘Lulù sta con Manuel, tu devi metterti con Samy, così duri nel gioco’… Jessica fa tanto la santarellina, ma lei pilotava e faceva una regia di nascosto!“.

Secondo la showgirl non ci sono dubbi: la pacata Jessica sarebbe l’artefice di tutte le zuffe nel prime time: ” Anche nelle dirette di Lulù io pensavo ‘Chissà se Jessica le sta dicendo cosa dire…’. Anche al GF Lulù mi aggrediva, e io ho notato che era Jessica che da dietro le diceva tutto. Quindi non sto dalla loro parte, ma da quella della civiltà e del rispetto!“.

Finora le tre Princess non hanno replicato alle accuse di Maria Monsè: è in arrivo forse un confronto infuocato tra le 4 primedonne? Nonostante l’inferiorità numerica, la showgirl sa difendersi con unghie e denti, e lo scontro si preannuncia di proporzioni epiche. Vi forniremo ragguagli tempestivi circa gli sviluppi della situazione, anche se attualmente Lulù sta tenendo un basso profilo sui social. La Princess sta probabilmente smaltendo i postumi della rottura con Manuel Bortuzzo, ed evita ogni pretesto per alimentare nuovi rumors che la riguardino.

