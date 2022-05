“poverino,-stava-sudando…”:-proposta-‘indecente’-per-manuel-bortuzzo,-salta-fuori-il-retroscena-a-luci-rosse

Il nuotatore Manuel Botruzzo è nuovamente al centro dei rumors in rete: ecco i dettagli bollenti del GF Vip.

Durante lo scorso weekend è andato in onda su RAI 1 il film autobiografico “Rinascere”, che vede protagonista il nuotatore Manuel Bortuzzo, ora impegnato nella preparazione per le Paralimpiadi del 2024. Nelle ultime settimane l’atleta è stato argomento di numerosi rumors per la sua rottura con la fidanzata Lulù Selassiè.

Mentre molti ex compagni del “GF Vip” si sono mantenuti cautamente ai margini della vicenda, una vippona dell’ultima edizione ha espresso un parere lapidario su Lulù Selassiè. Si tratta della soubrette Maria Monsè: la showgirl non ha mai nascosto la sua antipatia per il clan Selassiè, e il suo intervento nello spin-off “Isola party” lo ha ampiamente dimostrato. A proposito della relazione tra Manuel e Lulù, l’ex gieffina ha rivelato alcuni dettagli scottanti della loro relazione sorta sotto le telecamere.

“Me la massaggi?”: la sconvolgente proposta a Manuel Bortuzzo

Maria Monsè ha sparato a zero sull’ormai ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: la mediana delle Selassiè lo avrebbe infatti sedotto utilizzando mezzucci di bassa lega. “Io mi aspettavo assolutamente la loro rottura. Io sono stata colei che da subito diceva che non sarebbero andati avanti. Non avevo dubbi che sarebbe finita.”, ha esordito la soubrette. “Manuel è un ragazzo d’oro, carinissimo con me e tutti. Lulù tutto l’opposto e penso sia una cosa radicata nelle sorelle. Tutte e tre dicono parolacce e cose brutte. Mi sono ritrovata loro tre impazzite contro di me...“.

Maria Monsè punta poi il dito contro le tattiche di conquista della giovane Princess: “Io ero dentro la casa e ho notato che dove stava Lulù non voleva stare Manuel. Tutto è cambiato un pomeriggio quando ci hanno mandato le creme per rassodare i glutei e certe zone particolari. Il riavvicinamento è arrivato con la crema, perché lei gli ha fatto una proposta particolare, per non definirla in altro modo…“. Ecco la rivelazione bomba: “Ragazzi, è andata lì e ha detto a Manuel ‘Me la massaggi?’, e si è messa in una posizione che Manuel, poverino, stava anche sudando!“. La showgirl ha poi commentato: “Da donna sono rimasta indignata, perché non amo queste situazioni. Sono una classica donna del sud. Una donna che per riconquistare un uomo fa quelle cose non è bello!”.

Le accuse di Maria Monsè sono probabilmente arrivate alla destinataria: Lulù Selassiè sceglierà di replicare alle pesanti bordate che la riguardano?

