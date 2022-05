Pancia gonfia dopo mangiato? C’è un rimedio gratuito, veloce e super efficace

Spesso dopo i pasti avvertiamo una sensazione di gonfiore alla pancia: ecco qual è il rimedio bomba del tutto naturale.

Quante volte vi è capitato di alzarvi da tavola sazi e soddisfatti? L’appuntamento con la forchetta è una parentesi di benessere e fonte di energia per il nostro organismo, nonché l’occasione perfetta per condividere del tempo con chi amiamo. Spesso, però, succede di sentirsi goffi e appesantiti: il bottone dei jeans tira pericolosamente, e il disagio si protrae per almeno un paio d’ore.

Si apre la stagione per i vestitini e per la prova costume: quale miglior periodo per presentarvi l’alleato numero uno del giro vita? Bilanciando correttamente i pasti, ed effettuando moderata attività fisica, potete far uso di questo semplice trucchetto per eliminare la pancia gonfia. È un rimedio naturale molto economico e decisamente efficace: vediamo di che si tratta!

Alloro: ecco il supereroe naturale contro la pancia gonfia

Le erbe aromatiche sono da sempre impiegate in ambito alimentare per impreziosire i nostri piatti di un tocco di gusto in più. Non è tutto, molti di questi prodotti officinali vantano anche numerose proprietà benefiche per l’organismo. L’alloro, le cui foglie sono spesso abbinate alla cottura di carne e pesce, detiene una particolare funzione digestiva, e aiuta il metabolismo dei cibi ingeriti.

Questa pianta, appartenente alla famiglia delle Lauraceae, favorisce l’espulsione dei gas dall’apparato gastrointestinale. Come ben sappiamo, i processi digestivi contribuiscono alla formazione di gas che dilatano le pareti di stomaco e intestino, provocando così la sensazione di gonfiore addominale. Preparare a fine pasto una tisana calda a base di foglie di alloro velocizza l’intera digestione, aiutandoci a smaltire efficacemente il pasto consumato. Questa pianta contiene anche significative quantità di limonene, sostanza ricca di proprietà antiossidanti.

Le foglie di alloro, inoltre, vantano spiccate proprietà diuretiche, e stimolano anche l’appetito in caso si assenza di fame. Sono ricche di vitamina C, e potenziano quindi il sistema immunitario, e di acido folico, considerato fondamentale durante la gravidanza e l’allattamento. E non è tutto: l’alloro apporta anche vitamine del gruppo A e B, rappresentando un vero power-up in termini metabolici.

Non resta che fare incetta di questa preziosa erba aromatica: il suo costo è praticamente irrisorio, ed è anche facile trovarlo negli orti delle nostre nonne e mamme. La sua versatilità in cucina ve lo renderà indispensabile per sfornare i vostri piatti preferiti senza rimorsi!

