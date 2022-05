Oroscopo Branko di mercoledì 11 maggio: salute e amore al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi la giornata ti vede protagonista, gli altri saranno felici di condividere con te i loro progetti ma attenzione a non strafare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Hai una bella energia, il lavoro ultimamente ti assorbe! Cerca di fare le cose con calma ed analizza tutte le proposte sul tavolo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se in amore ci sono state delle discussioni questa sera potrai parlarne, non cercare l’ago nel pagliaio ed attenzione a qualche piccola polemica.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi la giornata è positiva, al netto di qualche preoccupazione familiare sei molto determinato nel portare avanti i tuoi progetti.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sei un po’ nervoso. È probabile che al lavoro non tutto vada come desideri, attenzione a qualche parola di troppo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi sei piuttosto spigliato, hai voglia di dimostrare quanti vali e questa giornata te lo permetterà. Favoriti gli incontri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non lasciare che qualche preoccupazione di troppo in amore ti distragga dai tuoi obiettivi, puoi ottenere molto sul lavoro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sei protagonista: hai una grande charme e gli altri se ne accorgeranno, invitandoti a fare parte della loro cerchia. Approfittane per stringere dei preziosi legami.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non lasciare che qualche piccola perplessità mini il tuo cammino. Analizza le cose in modo sistematico e tutti i nodi verranno al pettine.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La stanchezza sul lavoro si fa sentire. Hai una grande voglia di evasione e proprio per questo oggi e domani potresti risultare un pochino distratto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sul lavoro favorite le nuove collaborazioni, ci sono dei progetti interessanti in cantiere ma attenzione a non giudicare le cose in maniera troppo frettolosa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Qualche preoccupazione familiare ultimamente mina il tuo equilibrio interiore. Sei una persona molto celebrare ma cerca di procedere con calma ed evita gli allarmismi.

