Oroscopo Barbanera di mercoledì 11 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Non manifestate platealmente le vostre critiche, soprattutto se volete farle a un amico. Semmai prendete in disparte e a quattr’occhi il diretto interessato.

Toro (21/4 – 20/5) – Vista la bellicosità di Saturno in Acquario, evitate accuratamente chi vi infastidisce con continue lamentele e vi sottrae così anche energie preziose.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Per colpa della Luna quadrata a Mercurio, avrete i riflessi mentali appannati, l’apprendimento sarà faticoso: se dovete dare un esame, concentratevi!

Cancro (22/6 – 22/7) – Se sul lavoro c’è chi ha un’idea migliore della vostra, sappiate riconoscere e accettare tutto ciò di buon grado, evitando rivalità e ambiguità.

Leone (23/7 – 23/8) – Con Saturno contro, forse dovrete rinviare la realizzazione di un’iniziativa, di un progetto, ma troverete altri modi per sentirvi compiaciuti e contenti.

Vergine (24/8 – 22/9) – A causa della Luna quadrata a Mercurio e di Nettuno opposto, vi potreste entusiasmare per un’idea azzardata di un amico. Occhio a non finire nei guai!

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con Saturno complice, saprete selezionare gli impegni professionali, concentrarvi su quelli prioritari con grinta ed efficienza, e poi avanzare con convinzione.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Non attendete sempre l’approvazione degli altri per agire, siate più autonomi nelle vostre decisioni, anche se Urano nemico vi metterà i bastoni fra le ruote.

Sagittario (23/11 – 21/12) – A darvi del filo da torcere sarà la Luna nella Vergine. Faticherete a controllare l’umore e quella vena polemica che a tratti vi farà partire per la tangente.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La Luna in Vergine e Mercurio in Gemelli non vi creano grandi problemi ma nemmeno vi favoriscono apertamente. Dovrete cavarvela in autonomia.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno in congiunzione, quando qualche cosa vi sembra strana, vi conviene prendere tempo, guardarvi intorno, non presentare nuovi progetti e navigare a vista.

Pesci (20/2 – 20/3) – Marte nel vostro cielo è sorretto dal vento di trasformazione di Urano in Toro. Una circostanza inattesa vi indurrà a una scelta ormai non più prorogabile.

