Lory Del Santo inorridita: “Sei un poraccio”, la faccia è tutta un programma [VIDEO]

La naufraga Lory Del Santo è coinvolta in una zuffa senza precedenti: la sua reazione non lascia spazio a dubbi.

L’atmosfera a “L’Isola dei Famosi” si fa sempre più tesa: tra il cast dei naufraghi volano scintille, e la convivenza a Cayo Cochinos si fa sempre più imprevedibile. La privazione dal cibo, le notti insonni e l’imperversare molesto degli insetti rende sempre più arduo il percorso degli isolani. Le discussioni sono perciò all’ordine del giorno e, come vedremo, anche gli animi più diplomatici ne vengono coinvolti.

La mite Lory Del Santo, già vincitrice della terza edizione del format nel 2005, è tornata in Honduras accompagnata dal fidanzato Marco Cucolo. Dopo la divisione delle coppie, la soubrette si è imposta con diplomazia e razionalità sul gruppo. Nelle ultime ore, però, è stata invischiata in una rissa in piena regola sulle rive di Playa Palapa: vediamo cos’è successo.

Lory Del Santo è ammutolita: volano stracci davanti a lei

La scorsa settimana gli equilibri tra i naufraghi si sono frantumati. Lo storico gruppo composto da Nicolas Vaporidis, Carmen e Alessandro Di Pietro, Nick e i fratelli Tavassi ha data vita ad una faida interna, e ad esserne estromesso è stato proprio l’attore di origine greca. In particolare, Edoardo Tavassi ha puntato il dito contro il volto di “Notte prima degli esami”, accusandolo di voler impersonare il “Raz Degan” dell’attuale edizione. Nicolas Vaporidis, infatti, si isola molto spesso per procurare il provvidenziale pesce, ma i suoi sforzi non sono esenti da critiche feroci.

Secondo Edoardo, l’attore vuole ricalcare il percorso del suo predecessore, estromettendosi dalla cricca e giocando in solitaria. È bufera anche sulla paternità della pesca: ultimamente Vaporidis si è scontrato anche con Guendalina, contendendosi un pesce precedentemente colto all’amo. Edoardo Tavassi lo ha dunque accusato di agire in favore di telecamera, anziché a beneficio della comunità, e sono volate parole irripetibili. Lory Del Santo e Carmen Di Pietro non hanno potuto fare altro che assistere ammutolite al focoso confronto tra i due. Nonostante le due naufraghe fungano spesso da pacieri, mediando anche nelle situazioni più controverse, non hanno osato intromettersi nell’accanita diatriba tra i compagni.

ODDIO QUESTA LITE + LE FACCE DI LORY E CARMEN ALL’INIZIO = PURA POESIA #isola pic.twitter.com/seIwpM4Bxs — trashtvstellare (@tvstellare) May 9, 2022

Lory Del Santo, del resto, appare un’astuta stratega, e potrebbe tenersi al margine delle polemiche in vista delle nominations. Riuscirà a trionfare anche in quest’edizione del survival game per antonomasia?

