Diretta “La richiesta è molto probabile”. Tutto pronto per la sfida finale a Putin. Pioggia di fuoco dello zar. Azvovstal: spunta la bandiera ucraina

Non si fermano i raid russi sulle città ucraine. Dopo i missili su Odessa e la ricerca di un riparo da parte del presidente del Consiglio europeo, Michel, nella notte l’armata dello zar ha proseguito con la “pioggia di fuoco” colpendo anche un monastero usato per i rifugiati. Lo scontro diplomatico, fuori dal campo di battaglia, prosegue senza sosta. La Finlandia ha infatti affermato che la richiesta di ingresso nella Nato è “altamente probabile”. Uno schiaffo a Putin che potrebbe innalzare il livello di tensione tra l’Orso russo e l’Occidente. Decisivo poi l’incontro tra Biden e Draghi. Il presidente Usa ha infatti in mente un piano per coinvolgere più direttamente il nostro Paese nel sostegno all’Ucraina di Zelensky.

Ore 06.59 Finlandia, la ministra: “Richiesta ingresso nella Nato molto probabile”

E’ “molto probabile” che la Finlandia chieda l’ingresso nella Nato. Ad affermarlo è il ministro finlandese agli Affari Europei, Tytti Tuppurainen parlando alla Cnn. Precisando che una decisione non è ancora stata presa, il ministro spiega come una possibile adesione alla Nato è una “risposta naturale” alla guerra della Russia in Ucraina. Il ministro si augura un “breve processo di ratifica” nel caso in cui la Finlandia chiedesse l’adesione.

Ore 05.08 Il Giappone annuncia nuove sanzioni contro la Russia

Tokyo ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca stilando una lista delle persone di cui saranno congelati i beni e con un bando sulle esportazioni di prodotti all’avanguardia a gruppi russi anche nel campo della ricerca scientifica. Inoltre il ministro dell’Industria, Koichi Hagiuda, ha spiegato che saranno decise le modalità e le tempistiche dell’embargo sul petrolio russo concordato dai leader del G7 e ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti per garantire la stabilità delle forniture per la terza economia mondiale.

Ore 03.15 Kiev: 7 missili su Odessa, almeno un morto e 5 feriti

Un morto e 5 feriti a Odessa dopo di una serie di attacchi russi sferrati nelle ultime ore. In tutto sono stati lanciati 7 razzi di vecchio modello, riferisce il Comando operativo Sud ucraino citato dalla Ukrainska Pravda. Hanno causato una serie di incendi, tra cui uno in un centro commerciale, ha spiegato un portavoce dell’Ova di Odessa, Serhiy Bratchuk. Testimoni oculari riferiscono di almeno quattro esplosioni in città.

Ore 02.55 Zelensky presenta a Ue seconda parte del questionario per l’ingresso

“Oggi abbiamo compiuto un altro passo, molto importante e non solo formale, nel nostro cammino verso l’Unione europea. L’Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell’Unione Europea. Di solito ci vogliono mesi. Ma abbiamo fatto tutto in poche settimane”. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymir Zelensky sul suo canale Telegram.

Ore 1.55 Biden, Putin calcolatore ma timore non abbia via uscita Ucraina

Il presidente Usa Joe Biden parla di Vladimir Putin come di un “calcolatore” e si dice preoccupato dalla possibilità che non abbia trovato una via di uscita dalla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti stanno cercando di capire cosa intenda fare, afferma il presidente americano nel corso di una raccolta fondi a porte chiuse, secondo quanto riportato dai media americani.

Ore 1.10 La bandiera dell’Ucraina sui tetti dell’acciaieria Azovstal

Una bandiera ucraina sventola sopra l’acciaieria Azovstal: lo mostra il ministero della Difesa ucraino in un breve video pubblicato su Twitter.