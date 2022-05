brutta-scorrettezza-scoperta-da-ilary-blasi,-annuncio-drammatico-dopo-la-puntata:-“sei-stata-scartata!”-[video]

La conduttrice Ilary Blasi deve fronteggiare una nuova nuova emergenza a “L’Isola dei Famosi”: le clip parlano chiaro.

La mattatrice romana Ilary Blasi si destreggia abilmente al timone de “L’Isola dei Famosi” da diverse settimane. La sua frizzante conduzione è supportata dalla presenza degli azzeccatissimi Vladimir Luxuria e Nicola Savino, con la collaborazione dell’abile inviato Alvin, che gestisce le dinamiche in diretta da Cayo Cochinos.

Ultimamente la conduttrice ha rilevato parecchi nervosismi sulla spiaggia onduregna, in particolare tra l’attore Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Non mancano frizioni anche nel triangolo targato Playa Palapa: Ilary Blasi ha astutamente inserito Beatriz Marino nell’equazione che vede protagonisti Estefania Bernal e Roger Balduino. Nelle ultime ore il modello brasiliano ha abboccato all’amo, concedendo ai compagni di avventura rivelazioni sconcertanti: vediamo cos’è successo.

Ilary Blasi alle prese con una bomba: “Mi fa perdere la testa!”

Dopo l’ingresso di Beatriz Marino sull’atollo onduregno, Estefania Bernal è stata relegata nella spiaggia secondaria del format, sgombrando così il campo alla rivale in amore. Beatriz si è chiarita con l’ex fidanzato che, dal canto suo, si è preso del tempo per riflettere. Durante un confronto con i compagni di avventura, il modello si è lasciato andare ad una confessione quanto mai rivelatrice.

“Estefania la conosco qua dentro, non so com’è là fuori“, ha raccontato alle telecamere. “Non so niente di lei. So le cose che mi danno fastidio, so le cose che non mi danno fastidio… Comunque qua ti serve una persona per restare in compagnia… Beatriz è stata la mia fidanzata più importante, mi fa perdere la testa“. E, ai compagni incuriositi: “Eh, siamo amici con sentimento…“. Ecco il video della controversa confessione:

Roger: “Estefania la conosco qua dentro… non so niente di lei fuori…so quello che mi racconta lei.

Comunque qua ti serve una persona per stare più in compagnia” “Beatriz è stata la mia fidanzata più importante…mi fa perdere la testa” È tutto chiaro no? #isola #isola pic.twitter.com/X6ehYT5asD — Francesca 💋 (@sonoingenua_) May 7, 2022

Molti utenti vedono già il tramonto sulla relazione di Roger con Estefania, ed un utente commenta sarcasticamente: “Ciao Estefania, sei stata scartata come una qualunque Ida di Uomini e Donne!”.

“Innamorato innamorato no però mi piace” Ciao Estefania, sei stata scartata come una qualunque Ida di Uomini e Donne #isola pic.twitter.com/gMAzWzTdpd — Isabella Benanti (@isabenanti) May 2, 2022

Per ora Estefania Bernal è al riparo da ogni polemica, protetta dall’isolamento a Playa Palapa: ha anzi ricevuto una missiva da parte del fidanzato. Sarà compito di Ilary Blasi informarla sugli sviluppi tra Roger Balduino e la sua sensuale ex compagna?

