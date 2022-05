“sono-piena-di-punture!”:-situazione-allarmante-sull’isola-dei-famosi,-condizioni-di-vita-ormai-al-limite

Allarme sull’Isola dei Famosi: le condizioni di vita si stanno facendo sempre più difficili a causa della fame e della natura ostile.

Allarme rosso sull’Isola dei Famosi perché le condizioni di vita si stanno facendo sempre più insostenibili e i naufraghi stanno affrontando prove durissime, che stanno mettendo a rischio la loro salute fisica e mentale.

Un prezzo da mettere in conto quando si accetta di partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi, di cui però non si ha contezza fino a quando non ci si ritrova in Honduras, abbandonati su un’isola deserta, con poco o nulla da mangiare, alla mercé di una natura inospitale.

Le ultime notizie che arrivano dall’Isola destano preoccupazione perché raccontano di una situazione allarmante, quasi insostenibile, che sta provando i concorrenti nel corpo e nello spirito.

Allarme sull’Isola dei Famosi: “Non so come non sono ancora impazziti”

A lanciare l’allarme è Beatriz Marino, che ha soggiornato sull’Isola dei Famosi solo per pochi giorni. Giusto il tempo necessario per confrontarsi con l’ex fidanzato Roger Balduino, che l’ha mollata una volta sbarcato in Honduras, preferendole l’altra concorrente Estefania Bernal.

La Marino ha avuto il faccia a faccia tanto desiderato e qualcuno dei suoi follower su Instagram le ha chiesto se potrà mai avere un rapporto d’amicizia con Roger. “Penso di sì… che continueremo ad essere amici…Abbiamo un bel rapporto“, ha risposto Beatriz. Qualcun altro le ha poi chiesto un parere sull’esperienza vissuta come naufraga, sebbene a tempo determinato.

Così la Marino ne ha approfittato per raccontare quali sono le condizioni di vita sull’Isola, tratteggiando una situazione preoccupante. “E’ stata davvero dura, sono piena di punture. Insetti, animali, poi la tanta fame. Non so come non siano ancora impazziti”, ha spiegato la ragazza.

Il suo è uno scorcio che rende bene l’idea di cosa stiano patendo i naufraghi, che da più di un mese e mezzo combattono con la mancanza di cibo e con la natura ostile. L’esperienza di Beatriz è durata solo pochi giorni eppure dalle sue parole traspare grande sofferenza fisica e mentale, perciò va dato atto ai concorrenti rimasti in Honduras che stanno dando prova di grande forza. Ma intanto in giorni passano, e alla luce del racconto di Beatrizm non è improbabile che qualcuno di loro possa cedere alla tentazione di mollare tutto.

