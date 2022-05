Sanremo 2023, ormai è deciso: “Voglio esserci”. Annuncio a sorpresa in diretta su Rai1

Durante una nota trasmissione della domenica pomeriggio, un cantante ha svelato i suoi piani per il futuro: vuole andare a Sanremo 2023

Si avvicina una stagione importante, per Rai1. Tra pochi giorni verrà trasmesso l’Eurovision Song Contest, l’evento musicale più atteso e più importante d’Europa. Quest’anno sarà in Italia, a Torino, grazie alla vittoria dell’anno scorso dei Maneskin: a rappresentare l’Italia, tra pochi giorni, ci saranno DaMamhood e Blanco.

Da qualche anno, infatti, il prescelto per l’Eurovision Song Contest viene deciso già mesi prima: il vincitore di Sanremo ha l’onore di rappresentare il proprio paese. Durante la diretta di “Da noi, a ruota libera” di domenica 8 aprile, un cantante e uno showman ha dichiarato la propria volontà: vuole andare a Sanremo2023.

Sanremo 2023: ci sarà anche lui

Da quando Sanremo è diventata l’occasione per andare sul palco dell’Eurovision Song Contest a rappresentare l’Italia, l’appuntamento è diventato ancora più importante ed interessante. Questo riguarda sia i cantanti, sia i telespettatori. Per i papabili concorrenti, provare a partecipare alla kermésse significa tentare di raggiungere quel palco, quello più importante in Europa. Per i telespettatori, invece, significa che con il televoto si ha la possibilità di eleggere non solo il vincitore di Sanremo, ma un papabile concorrente Eurovision.

La relazione tra i due festival musicali, quindi, li rende estremamente prestigiosi. L’Eurovision Song Contest 2022, a Torino, sta per iniziare: sul palco, per l’Italia, ci saranno Blanco e Mamhood. A raccontare l’evento per i telespettatori della Rai saranno due inviati speciali, ormai coppia fissa in occasione del Festival: Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. I due sono stati invitati in collegamento a “Da noi, a ruota libera” di Francesca Fialdini durante la diretta di domenica 8 maggio, proprio per parlare del prossimo impegno.

Durante la chiacchierata, però, Cristiano Malgioglio si è lasciato andare a una dichiarazione che ha sconvolto tutti. Desidera, infatti, partecipare a Sanremo 2023 per vincerlo e, quindi, per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023:

Chissà se questa frase, detta così tra una risata e l’altra durante l’intervista, si concretizzerà. Solo pochi mesi fa, all’uscire della notizia che Amadeus l’aveva invitato come ospite per quest’anno, aveva detto: “Ho detto di no. Arrivato a questo punto della mia vita e della mia carriera, mi sembra giusto lasciare spazio ai giovani“. Chissà, quindi, se ha cambiato idea.

