Rudy Zerbi sbugiardato: “Comportamento inaccettabile”, stavolta non si è davvero regolato

Durante il primo daytime dopo la semifinale, per Rudy Zerbi sono arrivate durissime accuse: non ci sono dubbi, per loro è tutto chiaro

Il serale di Amici21 si sta concludendo: domenica 15 maggio sapremo chi sarà il vincitore di questa ventunesima edizione. Tra Luigi, Alex, Albe, Sissi, Serena e Michele solo uno alzerà la coppa del trionfo: diversamente da altre edizioni, è molto difficile prevedere chi sarà. Proprio perché questa è l’ultima settimana insieme, i ragazzi si stanno godendo gli ultimi giorni e cercano di fare il punto delle loro esperienze.

Durante il daytime di lunedì 9 maggio, Maria de Filippi ha voluto parlare con due concorrenti per cercare di capire quale sia la situazione tra di loro. Durante la chiacchierata, però, sui social network si è scatenata una bufera contro Rudy Zerbi: ecco cosa sta succedendo.

Rudy Zerbi sotto accusa: durissime parole

In questa edizione di Amici, sono diverse le coppie nate dentro la casetta. Una tra le prime è quella di Sissi e Dario, che in questi giorni festeggiano sette mesi insieme. Il ballerino e la cantante si sono trovati fin da subito, innamorandosi a prima vista e godendosi l’esperienza dentro Amici con la consapevolezza dell’amore. Un’altra coppia è quella di Albe e Serena, entrambi arrivati con successo alla finale.

Oltre i fidanzamenti, nel talent show sono nate anche grandi amicizie. Il convivere forzato permette sicuramente di conoscere le altre persone nel profondo, scoprendone pregi e difetti. Una di quelle che più ha coinvolto i telespettatori è quella tra Alex e Luigi, il primo della squadra di Lorella Cuccarini e il secondo di Rudy Zerbi. Nei primi mesi, i due erano letteralmente inseparabili.

Nel corso del tempo, però, tra i ragazzi è nata una lontananza che si è fatta sempre più forte e accentuata. Luigi, in particolare, ha spesso e volentieri sottolineato il suo dolore nel vedere il loro bel rapporto essersi sgretolato. Durante il daytime di lunedì 9 maggio, Maria de Filippi ha voluto parlare con i due ragazzi e approfondire, soprattutto, ciò che è successo. Secondo i due, la causa di questo allontanamento sta soprattutto nei loro caratteri, poco comunicativi ed orgogliosi.

Secondo i fan, invece, la realtà è tutt’altra: a creare il divario tra i due è stato Rudy Zerbi. Il coach di Luigi, infatti, ha spesso proposto sfide e guanti di sfida taglienti e punzecchianti, che nel corso del tempo hanno scavato a fondo:

Maria quello che ha inciso è quel clown di Rudy. È lui che ha scatenato tutte i casi e incomprensioni #Amici21 — Exi (@cupofcoffee__) May 9, 2022

L’accusa è pesantissima, nei confronti del professore. L’importante è però che, nonostante le difficoltà, i due giovani abbiano trovato il loro equilibrio, al di là di Rudy Zerbi.

