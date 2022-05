Rita Dalla Chiesa e il gestaccio imperdonabile: “Siete dei vigliacchi”, ci è rimasta malissimo

La conduttrice e giornalista non è riuscita a trattenersi e si è scagliata con forza contro precise persone. Lo sfogo è durissimo: la sua delusione cocente

La conduttrice, nel corso degli anni, non si è mai trattenuta dal dire la sua e dall’esporsi. Uno dei momenti più toccanti, in cui è emersa tutta l’umanità di Rita Dalla Chiesa, è stato quello dei giorni in cui Fabrizio Frizzi, suo ex marito, è mancato in seguito a un brutto male. Nonostante fossero passati degli anni e nonostante Fabrizio si fosse fatto una nuova famiglia, Rita Dalla Chiesa non si è mai trattenuta dal ricordarlo con affetto e amore.

Nelle ultime ore, la giornalista si è nuovamente esposta su un tema che gli sta molto a cuore. Questa volta lo sfogo è durissimo e coinvolge una delle vicende più chiacchierate dell’ultimo periodo: la sua delusione è potente, ecco le sue parole.

Rita Dalla Chiesa si ribella: ecco il suo pensiero

La giornalista ha condotto diversi programmi, nel corso della sua vita. Il suo cognome la rende una personalità televisiva con una delle storie personali più toccanti. Figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della sua prima moglie, ha subito con durezza la triste sorte del padre, di cui ha spesso e volentieri parlato sia nelle interviste sia nel suo libro.

Nel 2018, Rita Dalla Chiesa ha partecipato come opinionista a Italia Sì, il programma televisivo condotto da Marco Liorni nel tardo pomeriggio di Rai1. Qui, la giornalista ha avuto l’occasione di conoscere Manuel Bortuzzo, il ragazzo tristemente diventato famoso per lo scambio di persona che gli ha causato uno sparo nel collo. A causa di questo, Manuel è costretto alla sedia a rotelle e a una vita completamente stravolta, che da nuotatore quasi professionista lo costringe seduto.

Proprio in virtù di questa sua conoscenza, Rita Dalla Chiesa ha profondamente criticato ciò che Manuel sta vivendo in questi ultimi giorni. L’ex gieffino, che ha chiuso la relazione con Lulù Selassié, è da giorni al centro di pesantissime polemiche proprio in riferimento alle sue vicende sentimentali. La giornalista, con un post su Twitter, ha difeso il giovane e il padre, coinvolto nelle vicende sentimentali e quindi nella bufera di insulti:

Sto guardando su @RaiUno la storia di #manuelbortuzzo. Lo conosco,ho lavorato con lui a #italiasi. Conosco suo padre Franco.Conosco la loro fatica,il loro coraggio,la loro forza,l’unione della loro https://t.co/cgel9gcZCb voglia di farcela.Vigliacchi voi che lo aggredite. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 8, 2022

Le parole di Rita Dalla Chiesa sono forti e dirette e Manuel e suo padre non possono che essere fieri di questa sostenitrice, dal calibro molto importante.

