Oroscopo Branko di martedì 10 maggio: bene in amore… felicità alle porte. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Nonostante lo stress e la fatica oggi potrai sentirti in grado di fare tutto, andare oltre. Se hai qualche pensiero, comunicalo alla persona che ami. A lavoro non ti sottovalutare troppo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La giornata di oggi potrebbe portare buone notizie sia per l’amore che per il lavoro. Attenzione però, farsi prendere troppo dalle emozioni potrebbe essere un rischio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Basta lamentarsi per cose che non hanno valore. Oggi succederà qualcosa che ti farà capire che tirare troppo la corda non serve. Rilassati anche a lavoro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sentirsi persi oggi è normale. Ci sono delle giornate sì e delle giornate no. Oggi chiaramente non è del tutto positiva. Per questo lascia correre le cose come vanno.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cerca di buttarti. In amore non vince chi fugge, ma chi resta. Scendere a compromessi non è sbagliato se questo ti rende felice. Ma attenzione, non dimenticarti di te stesso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non importa quello che dicono gli altri, quando vuoi qualcosa cerchi di farcela. Ma oggi non ci stai credendo troppo e per questo non avrai tante sorprese.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non perdere l’animo puro che è in te per nessuna cosa al mondo. Chi ti ferisce lo fa perché tra poco non conterà più niente. A lavoro ti aspettano tante novità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Vai dritto per la tua strada ma non dimenticare che accanto hai delle persone che ti vogliono bene. I tuoi obiettivi non possono giustificare la tua arroganza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Prenditi una giornata libera appena puoi. I tuoi pensieri ti stanno facendo vivere situazioni più difficili di quello che sono. Inizia di nuovo ad amarti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – L’amore è arrivato al punto che tanto desideravi. Avere paura è normale. Anche a lavoro tra poco avrai delle risposte chiare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sentirsi spenti a volte non è sbagliato ma cerca di reagire al più presto. Consolati guardando un bel film e uscendo un po’.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Circondati di persone che ti amano davvero. Le delusioni amorose non durano per sempre. Investi il tuo tempo nella tua carriera, avrai tante soddisfazioni.

