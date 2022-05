Oroscopo Barbanera di martedì 10 maggio: domani in arrivo tante novità. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Per merito di Venere che transita nel vostro cielo, vi renderete conto che la vostra dolce metà costituisce per voi un profondo e autentico punto di riferimento.

Toro (21/4 – 20/5) – Con Giove alleato, via libera agli investimenti economici. Fate però attenzione a non strafare e a non fidarvi ad occhi chiusi di persone che conoscete poco.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Riprenderà il via una trattativa a cui tenete molto e che sembrava interrotta. Giungerete felicemente ai risultati che avevate sperato di ottenere.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – Dopo aver covato a lungo perplessità ed ansie, finalmente avrete la forza di liberarvi di legami che da tempo percepite come vincolanti e soffocanti.

Leone (23/7 – 23/8) – Con la Luna congiunta in opposizione a Saturno in Acquario, impiegate le vostre energie senza incolpare nessuno, se a tratti avrete dei cedimenti.

Vergine (24/8 – 22/9) – Occhio alle discussioni scaturite anche da inezie: potrebbero trasformarsi in una mareggiata che tutto travolge, una tempesta non arginabile.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Non coinvolgete un familiare negli affari di cuore, perché di un ago potrebbe farne un pagliaio. Dunque siate saggi e tenete la bocca chiusa.

Scorpione (23/10 – 22/11) – L’ostilità di Saturno suggerisce un impegno più costante nei compiti abituali e se volete apportare delle modifiche, procedete con i piedi di piombo.

Sagittario (23/11 – 21/12) – A causa di Mercurio negativo, avvertirete lievi somatizzazioni dovute all’eccessiva attività mentale, con qualche antipatico disturbo come il mal di testa.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Venere è dissonante: non scartate subito le avances di una persona che vi gira intorno. Anche se non vi entusiasma, cercate di conoscerla meglio.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno nel segno, la serietà e il rigore che vi contraddistinguono saranno apprezzati come meritano. Un pizzico di humour renderà più incisivi i vostri interventi.

Pesci (20/2 – 20/3) – Essendo Giove in congiunzione, non potete realizzare insieme tutte le idee che vi frullano in testa. Fatelo per gradi e soprattutto selezionate le migliori.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di martedì 10 maggio: domani in arrivo tante novità proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.