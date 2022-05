“Dovrebbe essere più femminile!”: stroncatura a sorpresa per Milly Carlucci, fuoco amico contro di lei

La conduttrice Milly Carlucci riceve un feedback impietoso e inaspettato: il giudizio arriva proprio dal famoso opinionista.

Milly Carlucci è la vera star del talent targato RAI “Ballando con le stelle”. L’affascinante conduttrice ha alle spalle anni di onorata carriera, e il suo stile garbato ed elegante ha conquistato il pubblico di ogni programma a lei affidato. Il suo talent raccoglie molti personaggi dello spettacolo, impegnati in sfide a passo di danza, e i VIP sgomitano letteralmente per comparire nel cast.

Un celebre stylist ed esperto di bellezza ha però emesso un severo giudizio sul look di Milly Carlucci, e la critica piove inaspettata sul capo della conduttrice: vediamo di chi si tratta.

Federico Fashion Style su Milly Carlucci: “Dovrebbe valorizzarsi!”

L’opinionista e prezzemolino televisivo Federico Fashion Style ha da poco concluso la sua esperienza nella giuria de “La Pupa e il Secchione”. L’eclettico parrucchiere ha concesso alle pagine di “Novella 2000” una lunga intervista, in cui ha svelato le sue ambizioni e i progetti per il futuro. L’intervistatore gli ha in seguito chiesto a quale donna del mondo dello spettacolo desidererebbe rivoluzionare il look. La sorprendente risposta ha coinvolto proprio Milly Carlucci, con cui lo stylist ha stretto amicizia negli scorsi mesi. “Lei è talmente bella che deve maggiormente valorizzare il suo corpo statuario…Io la farei più femminile…Più femme fatale…“. Ha inoltre confessato che, a suo parere, la conduttrice mostra un look troppo formale, e ha quindi suggerito: “Con le gambe che ha dovrebbe mostrarsi molto di più…”.

Federico Fashion Style ha poi raccontato la sua esperienza come opinionista, identificandosi in una delle due categorie in gara: “Sono pupissimo perché mi sento bellissimo…Non sono secchione perché non so niente…Ma nel mio lavoro mi sono sempre impegnato…E non certo da ieri…“. Lo stylist ha inoltre ringraziato Barbara D’Urso per l’opportunità concessagli: la sua presenza al fianco di Antonella Elia e Soleil Sorge gli ha infatti donato un’irripetibile visibilità. Federico Fashion Style ha infine svelato un retroscena drammatico della sua vita privata: la nonna dello stylist ha recentemente scoperto la presenza di una preoccupante patologia. “A distanza di 25 anni dalla prima diagnosi e successiva guarigione, ha avuto una recidiva del tumore al seno…“. L’opinionista ha dichiarato di stare affrontando un periodo piuttosto impegnativo, concludendo: “Tutti nella vita affrontano momenti difficili…“.

Lo styilist sembra affidarsi con fiducia al futuro, e nel frattempo sogna di rivoluzionare il look della bella conduttrice abruzzese. Gli riserviamo ovviamente i migliori auguri per l’impresa: i fan di Milly Carlucci potrebbero ricevere una bellissima sorpresa!

