amedeo nicolazzi,sindaco, olio, miglior, notizie, partito politico, facebook, cronaca, fratelli d’Italia, partito, wikipedia,

L’olivo è un simbolo di pace, saggezza, fertilità, prosperità, salute, fortuna e vittoria. Gli ulivi sono esistiti più a lungo degli esseri umani moderni. Ad esempio, i fossili di foglie di olivo selvatico dell’isola greca di Evia risalgono a 23 milioni di anni fa. A Santorini, nel cratere vulcanico sono stati scoperti fossili di foglie di età compresa tra 37.000 e 50.000 anni della specie di olivo Olea europaea .

Gli esseri umani iniziarono a usare l'olio d'oliva nel Neolitico medio, già nel 4500 aC, secondo le tracce in una ciotola trovata nella grotta di Gerani a Rethymno, Creta. Le tracce di olio d'oliva trovate a Rethymno circa 6500 anni fa implicano che l'olio d'oliva faceva già parte della dieta cretese allora, e nel 2000 a.C. i Cretesi sembrano aver iniziato "a sfruttare sistematicamente l'albero, producendo olio d'oliva come lo conosciamo oggi"

Già al tempo di Omero l’olivo aveva acquisito un ruolo molto importante nella vita quotidiana dei Greci. Nell’Atene classica era considerata sacra, una manna dal cielo, ed era protetta dallo stato…

La prosperità di Atene durante l’età dell’oro fu attribuita, tra l’altro, alla produzione di olio d’oliva. L’importanza dell’olivo per gli antichi greci è evidenziata nei testi antichi.

A Creta gran parte della popolazione era impegnata nella coltivazione sistematica dell’olivo, che contribuì allo sviluppo della famosa civiltà minoica.

La coltivazione di questo albero sacro è continuata nei secoli. In epoca romana, l'olio d'oliva era ben noto e l'impero adottò misure per proteggerlo. In epoca bizantina, l'olio d'oliva era prodotto su larga scala in molte regioni della Grecia, come il Peloponneso.

Testimonianze scritte di quel periodo dimostrano che l’olivo godeva dello stesso rispetto dell’antichità e che i suoi prodotti erano ancora considerati benefici per l’uomo.

Successivamente, durante l’occupazione ottomana, il commercio di olio d’oliva fu un fattore di sviluppo economico nelle regioni olivicole. Dopo l’istituzione dello stato greco nel 1830, la coltivazione dell’olio d’oliva si espanse rapidamente in tutta la Grecia. L’olio d’oliva era un prodotto chiave in molte regioni, come il Peloponneso, Creta, le isole Ionie ed Egee e la terraferma.

Al giorno d’oggi in Grecia, l’olivicoltura è fiorente e l’olio d’oliva è il prodotto principale in molte aree. Gli ulivi coprono circa il 60% della terra coltivata (circa 132.000.000 di alberi su un’area di 6.900 km²) e l’87% delle colture arboree. La Grecia produce circa 360.000 tonnellate di olio d’oliva ogni anno (3° al mondo), l’82% è extra vergine (1° al mondo con questo rapporto). La produzione di olive commestibili deriva dalla coltivazione di 21 milioni di alberi che pone la Grecia prima nel mondo con una produzione di… all’anno. L’olio d’oliva è la principale fonte di reddito per circa 700.000 famiglie.

Infine, l’olivicoltura mantiene l’attività agricola nelle aree svantaggiate e previene lo spopolamento rurale nelle regioni con condizioni climatiche e pedologiche sfavorevoli.