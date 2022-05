“Voto per lui”. Il super vip non usa giri di parole: chi c’è alla convention di Forza Italia, da non credere | Guarda

Endorsement di Ronn Moss. L’attore noto per il suo ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, ha condiviso tutta la sua ammirazione per Silvio Berlusconi. Il vip sarà tra i presenti alla convention di Forza Italia prevista per il 20 e il 21 maggio a Napoli. “Scendere in politica? Sì, ci ho pensato. Se l’ex premier avesse bisogno di me, lo considererei un grande onore“. Così si è pronunciato l’attore americano in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha aggiunto: “Sarò lì per promuovere lo sviluppo e le bellezze della Puglia, dove ormai vivo da tre anni, produco un Primitivo di Manduria”.

E ancora, sul leader di Forza Italia: “Lo conoscerò per la prima volta a questo evento. Non vedo l’ora di incontrarlo di persona. È stato ed è l’italiano più influente degli ultimi trent’anni. Se votassi in Italia sceglierei certamente lui”.

L’attore americano è da tempo in Italia, dove ha girato un film con Lino Banfi. Ronn Moss si è ormai trasferito con la moglie in Puglia e non nasconde di essere interessato a tutti i fatti che riguardano il Belpaese, politica compresa. Da qui la decisione di partecipare all’incontro degli azzurri, partito per cui fa il tifo.