tradimento-a-mediaset,-clamoroso-cambio-di-casacca:-accordo-vicinissimo-tra-lo-storico-conduttore-e-la-concorrenza

Scoppia la bomba in Mediaset: il popolare conduttore sta meditando di troncare la sua collaborazione con l’emittente.

Nelle ultime ore un’indiscrezione clamorosa sta percorrendo i corridoi di Cologno Monzese: uno storico opinionista e conduttore dei più famosi format dell’emittente sta pensando di disertare ulteriori proposte future. Si tratta del goliardico e irriverente Nicola Savino, già anchorman dello show “Le Iene“, e attualmente opinionista a “L’Isola dei Famosi“. Il conduttore televisivo e radiofonico sarebbe in procinto di chiudere il suo contratto con Mediaset in data 27 giugno, giorno in cui si concluderà il reality di Ilary Blasi.

A darne notizia è la piattaforma “Tvblog”: Nicola Savino starebbe valutando un salto alla concorrenza, vediamo quali sono i suoi progetti per il futuro.

Nicola Savino pronto a salutare Mediaset?

Secondo quanto riportato da “Tvblog”, Nicola Savino sarebbe nel pieno delle trattative con il colosso Sky: l’emittente gli avrebbe infatti proposto un ruolo nell’access time del canale generalista TV8. Lo storico conduttore, dopo anni di fedele adesione ai programmi Mediaset, sarebbe pronto a spiccare il fatidico salto, mettendosi alla prova in un programma nuovo di zecca.

Occuperebbe infatti lo slot orario dedicato quest’anno a “Guess my age”, al cui timone è rimasto solido Max Giusti. Attualmente vi risiede invece Alessandro Borghese con il suo “Celebrity Chef”, e Savino sarebbe l’erede di tale fascia oraria. Sky avrebbe intenzione di affidare alle mani capaci del conduttore un game originale, confezionato dal comparto italiano del mastodontico Banijay. Secondo i rumors, il contratto lo vincolerebbe in esclusiva con l’emittente, precludendogli così la possibilità di altre collaborazioni con Mediaset e RAI. Il 27 giugno si avvicina, e Nicola Savino ha di fronte a sé una scelta decisiva: propenderà per la comfort-zone, oppure opterà per un cambio drastico di carriera? Certamente il conduttore ha un seguito molto nutrito in Mediaset, lo dimostrano parecchi tweet:

vivendo per queste inquadrature. Nicola Savino ti venero come un vero e proprio Dio della televisione #isola pic.twitter.com/nbU3bQZM8a — 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂🐝 (@AEFFE___) May 2, 2022

Ha inoltre dimostrato una forte presenza di spirito, prendendo le redini dell’”Isola dei Famosi” dopo le gaffes della conduttrice:

nicola savino la persona più divertente sul pianeta pic.twitter.com/nANeti8k56 — giulia (@gabrielsniceass) May 2, 2022

Per conoscere l’esito delle trattative dovremo probabilmente attendere la fine di giugno: nel frattempo potremmo godere dei suoi comici interventi durante gli appuntamenti bisettimanali del reality.

The post Tradimento a Mediaset, clamoroso cambio di casacca: accordo vicinissimo tra lo storico conduttore e la concorrenza appeared first on Ck12 Giornale.