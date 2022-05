silvia-toffanin-senza-parole,-proposta-incedibile-dello-showman:-“voglio-fare-il-suo-valletto”

Per la regina di Verissimo è arrivata una richiesta inaspettata da uno dei volti principi della televisione italiana. Ecco di chi si tratta

Conduce Verissimo con maestria e delicatezza, ingredienti fondamentali per il programma. Con il suo stile intimo e delicato, infatti, Silvia Toffanin consente a tutti i suoi ospiti di sentirsi a proprio agio e di lasciarsi andare. Le sue interviste sono molto profonde e i suoi ospiti, di fronte a lei, raccontano dettagli della propria vita anche inediti, inaspettati ed emozionanti.

Nelle ultime ore, il suo fascino professionale ha conquistato anche un vero e proprio showman della televisione italiana. Il suo sogno nel cassetto è quello di farle da valletto: ecco di chi si tratta.

Silvia Toffanin, proposta indecente per lei

Nel corso degli anni lo studio e lo stile di Verissimo è spesso cambiato. Soprattutto in relazione alla pandemia, le posizioni delle sedie e ciò che è concesso fare o non fare: in questa ultima edizione, le sedie son molto lontane ma è concesso qualche avvicinamento in più. Ciò che però rimane immutato è la profondità con cui Silvia Toffanin riesce a entrare nelle vite dei suoi ospiti. Durante la puntata di sabato 7 maggio, per esempio, l’intervista ad Andrij Ševčenko è stata tra i momenti più toccanti.

Nelle ultime ore, il fascino travolgente della professionalità di Silvia Toffanin ha travolto un importante showman italiano. Si tratta di Cristiano Malgioglio, uno dei volti più divisivi della televisione. Durante un’intervista per Francesco Canino, l’iconico cantante ha rivelato uno dei suoi più grandi sogni nel cassetto:

Il riferimento è quello di Che Tempo Che Fa, in cui Filippa Lagerback affianca Fabio Fazio alla conduzione del programma, introducendo gli ospiti e accompagnando la trasmissione. La proposta è sicuramente inedita e inaspettata, soprattutto da parte di un volto esperto come quello di Cristiano Malgioglio.

Chissà se Canale5 e la redazione di Verissimo prenderanno in considerazione questa proposta, sia per quanto riguarda Malgioglio sia più in generale. Sicuramente l’intimità che si instaura tra la conduttrice e l’ospite è qualcosa di unico: una persona in più, però, creerebbe ritmo e diversificazione nella trasmissione. La proposta di Cristiano Malgioglio è ben chiara e, al di là dell’ironia che fa parte del personaggio, la sua esperienza potrebbe dare una svolta al programma: non ci resta che scoprire se, da una battuta, questa proposta si concretizzerà.

