oroscopo-di-branko-dal-9-al-15-maggio:-settimana-trionfale

Oroscopo di Branko dal 2 al 8 maggio: settimana da incorniciare. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Settimana trionfale per voi, ad annunciarla però non sarà la Luna bollente in Leone con cui aprite in bellezza, quanto piuttosto l’ingresso del grande Giove, sempre munifico, nel vostro segno che già ospita la bella Venere. In più tra martedì e mercoledì la Bianca Signora transita in sesta Casa, attivando la vostra creatività. Il meglio però lo coglierete tra giovedì e sabato, quando la Bianca Signora collocata all’opposizione vi regalerà tre giornate di amore felice e raddoppiato nello specchio lunare dallo sguardo tenero e innamoratissimo del partner. Invariati invece i rapporti familiari, affettuosissimi con i figli, un filo trattenuti con la famiglia d’origine, nella quale avvertite un filo di freddezza. Benone invece lavoro e business, nel finesettimana anche gli affari saranno fortunatissimi. Il dono di Giove: bellezza e fortuna sfacciata.

Toro – Inizio di settimana sotto tono con la Luna di traverso in conflitto con Saturno o con i vostri inquilini, il Sole e Urano. Dunque giornata conflittuale, per fortuna isolata, se ne riparlerà solo domenica quando vi ritroverete la Bianca Signora, attualmente imbronciata all’opposizione, causa di un compleanno alquanto movimentati. Ma intanto procediamo per gradi: felici martedì e mercoledì col passaggio lunare in Vergine, segno di Terra amico del vostro e di Plutone, garante di successi a scuola e in viaggio. Peccato però che mercoledì vi perderete l’appoggio di Giove che dal sestile realizzativo, con cui vi ha ringalluzziti a lungo insieme a Nettuno e a Marte, oggi passa in dodicesima Casa, che già ospita il vostro astro guida Venere, piuttosto imbronciata. Produttivi sul lavoro tra giovedì e sabato quando sarete impegnati ma senza stravolgervi, rimediandoci oltretutto un discreto gruzzoletto. Il dono di Giove: meditazioni e ripensamenti proficui, creatività in attesa di fare grandi cose.

Gemelli – Si parte alla grande con la Luna calda e promettente in Leone, segno di Fuoco in sestile al vostro. Sarà dunque la Bianca Signora a mandarvi su di giri, riempiendo il serbatoio a Mercurio, già frizzante e veloce nel vostro segno. Super mercoledì in barba alla Luna passata in quadratura, ma con il salto del grande Giove passato dall’ostilità condivisa con Marte e Nettuno allo zenit, a un sestile disinvolto in Ariete, dove incontra Venere sportiva e appassionata, dei malumori mattutini ve ne farete un baffo. Pronti alla piena riscossa tra giovedì e sabato, quando la Luna vi tornerà amicona in Bilancia in combutta con Saturno acquariano, tutti in segno d’Aria in trigono al vostro. Nuove amicizie pronte a diventare amore, ottimismo, fiducia nel futuro, speranza: ecco i doni di Giove.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Lunedì nulla di speciale con la Luna spendacciona in seconda Casa che vi additerà i vostri conti, incoraggiandovi se vanno bene, punendovi se siete in rosso. Potreste tirare il fiato con un sospiro di sollievo il giorno seguente con il passaggio lunare in Vergine, segno amico del vostro e in buoni rapporti anche con il Sole e con Urano che vi schiodano dall’attaccamento ossessivo per il passato, convincendovi finalmente a guardare verso il domani. La fregatura, si fa per dire, nella notte tra martedì e mercoledì ve la regala però il grande Giove, comunque pacifista anche allo zenit, eccitabile in quadratura al vostro segno dove già è ospite anche Venere passionale ma graffiante. Insomma cullerete grandi progetti e sognerete altrettanto in grande, fin troppo ambiziosi nei confronti dell’immagine: occhio perciò a non pretendere troppo da voi stessi e dalla persona che ha la “disgrazia” di stavi accanto. Malumori anche da giovedì a sabato mattina, soprattutto sul fronte familiare, ma dal pomeriggio finalmente tornerete empatici con tutti. Un grazie al mare o al lago che placano le vostre ansie restituendovi serenità, ma soprattutto al passaggio lunare in Scorpione, segno d’Acqua amico del vostro e dei vostri fans Nettuno e Marte nel segno idealista e irrequieto dei Pesci. E allora buon weekend e buon viaggio! Il dono di Giove: bellezza e successo oltre le aspettative.

Leone – Iniziate la settimana a passo deciso con la Luna possente nel segno. Certo, gli ostacoli non mancano e non mancheranno sotto il tiro incrociato di Saturno all’opposizione e del Sole e di Urano allo zenit. Complicazioni che si ripresenteranno puntuali domenica quando la Luna sarà in Scorpione in quadratura. Intanto però godetevela, preparandovi spiritualmente all’evento del mese, il passaggio del grande Giove in Ariete che già ospita Venere seducente e appassionata in trigono al vostro segno. Dunque grandi cose in previsione per voi in viaggio, in affari, a scuola e soprattutto sul fronte del cuore con nuovi incontri o una piena ripresa di un rapporto che sembrava zoppicante. Sembrava appunto, invece… Felicità e pienezza tra giovedì e sabato con il passaggio lunare in Bilancia segno d’Aria, la cui brezza movimenta piacevolmente il cuore, avvicinando le vostre labbra a quelle del partner per un chilometrico bacio. Dinamico e divertente anche il fronte delle amicizie movimentato da Mercurio, sempre disponibile a dispensare proposte interessanti e trovate geniali. Organizzatevi per un weekend en plein air dove amore e natura potranno danzare insieme. Il dono di Giove: viaggi proficui sul fronte del lavoro.

Vergine – Pazientate lunedì con la Luna imbronciata in dodicesima Casa, ma da martedì avrete doppia riscossa. Prima perché la Bianca Signora sarà in buona amicizia con Plutone, il Sole e Urano, dunque via libera all’amore, agli studi e ai viaggi, ma c’è ancora di meglio. Dopo Venere anche Giove esce dall’opposizione con la quale un po’ vi ha beneficiati, un po’ vi ha tenuti sotto scacco: abbandonando dunque, nel segno a voi ostile dei Pesci, Marte sempre battagliero e Nettuno disordinato. Intanto però l’astro della pace e della fortuna andrà a beneficiare il vostro gruzzoletto e in più frenerà l’ansia pandemica e bellica che vi sta invadendo, sussurrandovi all’orecchio parole di pace. Qualche acquisto piacevole tra giovedì e sabato con la Luna in seconda Casa, insomma il classico shopping di primavera dove una volta tanto non avrete il braccino corto. Forse perché il vostro astro guida Mercurio, alto nel cielo e sempre promettente nonostante la quadratura, vi rassicura sulla tenuta del lavoro faticoso sì ma fortunatamente stabile. Il dono di Giove: risparmi in crescita.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Lunedì giocoso con la Luna in Leone amica del vostro segno e di Mercurio, non di Saturno che invece a voi piace, primo perché ne riconoscete l’importanza in fatto di serietà e stabilità emotiva, in secondo luogo perché dall’Acquario vi regala un trigono freddino ma stabilizzante. Vi farà buon gioco tra martedì e mercoledì quando la Luna imbronciata in dodicesima Casa tenderà riporterà in auge le vostre ansie: ogni volta che guardate il tg penserete al peggio. E invece no precisa Venere tenera e affettuosa all’opposizione, raggiunta però poco dopo la mezzanotte di mercoledì dal grande Giove. Dunque i due astri della fortuna opposti ma per nulla battaglieri, casomai propositivi in fatto di affari, amori, matrimoni. Se avete in mente di fare società con qualcuno datevi una mossa: il gong è suonato! Ancora più sereni e fortunati tra giovedì e sabato quando la Luna passerà nel vostro segno, pronta a raccogliere come un imbuto tutti gli input positivi che arrivano dalle stelle. Imbronciato solo Plutone, astro che farà sentire la sua voce domenica quando vorrete fare shopping o godervi un bel ristorante ma lui sparagnino vi dirà di no, ricordandovi le rate del mutuo da pagare. Il dono di Giove: negoziati promettenti e confetti in vista.

Scorpione – Antipatico lunedì con la Luna allo zenit piena di pretese e per giunta in aperto conflitto con Saturno, il Sole e Urano, tutti nemici acerrimi anche nei vostri confronti. Meno male che la situazione da martedì accenna a un provvidenziale cambiamento grazie al passaggio lunare in Vergine, segno mite e gentile, soprattutto nei vostri confronti. Potrebbe spiacervi invece il passaggio di Giove che proprio nella notte tra martedì e mercoledì scivola dal segno amico dei Pesci, dove in vostro aiuto rimangono Nettuno creativo e Marte appassionato, per raggiungere Venere in Ariete, transito comunque protettivo nei confronti del lavoro e della salute. Bellezza e benessere faranno il paio rendendovi ancora più charmant. Riflessivi sulle sorti del mondo tra giovedì e sabato mattina, quando non sarete di ottimo umore, ma comunque troppo impegnati per girarci attorno, presi dal lavoro, dalle battaglie ecologiste e dai dispetti del vostro quattro zampe che non potete comunque fare a meno di adorare nonostante vi graffi il divano nuovo o vi strappi le tende appena lavate e stirate. Tenerissimi anche con i figli, propositivi e micioni col partner, il meglio da sabato pomeriggio a domenica con la Luna finalmente nel vostro segno a tratti litigiosa, a tratti dolcissima. Da evitare però scontri diretti con i suoceri che, giocoforza, mettono in imbarazzo il partner, alimentando tra voi una sottile ambiguità. Evitate discussioni in ogni caso: i pupi ne risentono. Dono di Giove un terzetto brillante: salute, bellezza e successo.

Sagittario – Ottimo inizio lunedì con la Luna focosa in Leone, segno di Fuoco in trigono al vostro, ma il meglio deve ancora arrivare, nonostante il tradimento della Bianca Signora che scivola in Vergine, dove con piglio stacanovista vi farà sgobbare come muli per quarantott’ore non stop. Lasciatela parlare e non datele retta, perché qualcosa di molto bello si sta preannunciando nel vostro cielo, una stella che si accende a vostro favore, precisamente la grande fortuna, Giove, che va a raggiungere, Venere, la piccola fortuna, in Ariete dove i due vi parlano d’amore, di figli, di svaghi e finalmente anche di vincite al gioco. Fiducia e allegria in coppia con gli amici, tra colleghi, ma saranno i figli i protagonisti della vostra attuale felicità. E allora pronti, tra giovedì e sabato, favoriti dalla Luna, a dedicare loro tutto il vostro tempo libero? Ve lo ricordate ancora come si costruisce un aquilone? Fatelo subito e vi divertirete come matti. Non domenica però, quando la Bianca Signora meditativa in dodicesima Casa vi vorrà più tranquilli a occuparvi di faccende domestiche o di bricolage: anche il giardino reclama il vostro pollice verde, non trascuratelo proprio in primavera. Dono di Giove: amore e pupi in arrivo.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Ininfluente l’inizio settimana, i fatti più intensi ed eclatanti in positivo e in negativo arriveranno tra martedì e mercoledì con la Luna empatica e collaborativa in Vergine, segno di Terra in trigono al vostro, dunque in combutta col vostro ospite Plutone e con i suoi amici Sole e Urano, una combina perfetta per coniugare impegno e svago, lavoro e amore. Peccato che proprio nella notte tra martedì e mercoledì, proprio come Cenerentola in fuga dal palazzo del principe, anche Giove si involi, raggiungendo Venere già imbronciata in Ariete: consolatela subito portandola al ristorante o regalandole qualcosa di nuovo per la sua nuova casa, o meglio per la vostra. Focus sulla famiglia e il rapporto con i vicini, finalmente si ritrova la pace e in assemblea condominiale le decisioni saranno provvidenzialmente condivise. Un filo di malumore, ma solo sul fronte lavorativo, tra giovedì e sabato mattina con la Luna allo zenit che reclama da parte vostra ancora più impegno e sacrificio, come se non ne faceste abbastanza! Focus dunque sul lavoro sia alle dipendenze, sia in proprio: Mercurio in sesta Casa vi tiene d’occhio, ma in compenso protegge la forma fisica, evitandovi incontri ravvicinati col virus, della cui circolazione siete ben consapevoli. Spazio comunque alla creatività, non solo sul fronte professionale: via libera dunque al bricolage, al giardinaggio, alla cucina creativa dove vi farete onore riscuotendo parecchi applausi. Serenità domenica scarpinando in montagna, salire verso il cielo è una metafora dell’elevazione spirituale, nella quale credete profondamente, tentando di trasmettere il doppio piacere dell’attività fisica abbinata a quella interiore anche ai vostri figli, al partner, alle amicizie. Missione riuscitissima: vi daranno retta apprezzando la vostra iniziativa. Azioni di volontariato condotte con convinzione e zelo, non solo per i profughi senza tetto e gli emarginati, ma anche per i randagi che hanno sempre bisogno di un piatto di pappa e di una coperta, ma soprattutto di carezze e almeno su queste voi (in barba a Saturno in seconda Casa, non sarete affatto tirchi, anzi brillerete per generosità. Dono di Giove: casa più elegante e famiglia pacifica.

Acquario – Via quel muso solo perché la Luna all’opposizione vi infastidisce, irritando anche il vostro inquilino Saturno e doppiamente la coppia Sole-Urano sempre urticante in quadratura, soprattutto sul fronte familiare. Una configurazione che vi troverete addosso anche domenica, perciò non fatene una tragedia e abituatevi all’idea! In ogni caso qualcosa inizia a cambiare positivamente nel vostro cielo, almeno sul fronte delle occasioni da cogliere al volo, degli incontri, degli affari e magari anche dei viaggi, proposti da una persona alla quale non sarete capaci di dire di no. Certo, qualcosa lo perderete, almeno in ambito pecuniario, perché se Marte e Nettuno restano in seconda Casa, ma il primo esagerato e il secondo distratto, il grande Giove, che finora ha tenuto su le vostre finanze, passa in Ariete dove incontra Venere socievole e propositiva. Spenderete dunque, anche sopra il vostro budget, ma in compenso sarete felici, socialmente realizzati, gettonati e ammirati da tutti e con grosse opportunità lavorative e culturali da afferrare al volo prima che lo faccia qualcun altro. Viaggi e cultura rafforzati anche dal passaggio lunare tra giovedì e sabato in Bilancia, segno d’Aria non soltanto in trigono al vostro e al filosofo Saturno che lo abita, ma anche a Mercurio disinvolto e frizzante in Gemelli. Insomma parlerete di cose serie ma saprete anche scherzare e divertirvi con gli altri, in primo luogo con il partner e i figli a cui insegnerete a danzare nella vita senza drammatizzare. E allora cominciate a non farlo voi con la Luna antipatica di domenica, litigiosa in coppia, pasticciona in casa dove i guai si susseguiranno a catena: occhio perciò al servizio buono della nonna, non usatelo come arma da lancio! Dono di Giove: successo in viaggio, a scuola e in affari.

Pesci – Lunedì senza infamia e senza lode, piuttosto impegnativo sul lavoro con la Luna in sesta Casa dinamizzata dal Sole e da Urano che vi vogliono subito sul campo: guai al ritardo, piuttosto in anticipo! Ottime le trattative in corso che non perderanno quota neppure tra martedì e mercoledì con la Bianca Signora passata all’opposizione, comunque precisa, organizzata e attentissima a quanto succede dentro e fuori di voi. E qualcosa succede, per metà spiacevole perché proprio a cavallo della mezzanotte vi perdete la protezione del grande Giove, che vi lascia in balia di Marte zelante ma eccessivo e di Nettuno disordinato. Aspettate a disperarvi però, primo perché in autunno promette di tornare a trovarvi, in più perché scivolando in Ariete, dove incontra Venere elegante e spendacciona contribuirà a rimpinguare le vostre finanze, magari anche a farvi spendere, ma sempre per vestiti eleganti e oggetti raffinati, dunque spese ben fatte e anche ottimi investimenti. Così promette anche la Luna bilancina tra giovedì e sabato mattina, meglio ancora quando raggiungerà il segno amico dello Scorpione, perfetto per una gita sul lago e un weekend marinaro. A contatto con la natura tornerete a inneggiare alla pace e alla concordia tra singoli e tra popoli. Cantatela forte questa canzone pacifista: gli dei vi ascolteranno e vi daranno ragione! Dono di Giove: guadagni e vincite a manetta.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Branko dal 9 al 15 maggio: settimana trionfale proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.