Oroscopo Branko di lunedì 9 maggio: le previsioni di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa non è certo la giornata giusta per rompere con le regole. Anzi: ti sei sentito messo da parte, ma non hai neppure il tempo per pensare alla delusione. Il motivo? Dovrai rimediare a degli errori. E farlo subito!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi l’energia non ti manca e sei in grado di portare a termine un bel progetto, ma devi cercare di mantenere la calma. Perché la fretta non è mai la giusta alleata!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Buone notizie perché stai guardando al futuro e lo stai facendo con energia e ottimismo, senza dimenticare la realtà. Cerca, però, di non essere troppo sicuro e arrogante!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi non sarà così facile lavorare in gruppo, soprattutto perché tu sei un po’ fuori dall’ordinario, originale e creativo. Cerca di mantenere la calma, tempo al tempo e tutto si risolverà. Anche le incomprensioni!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Lasciati andare alle belle emozioni, ma attenzione alle polemiche che potrebbero incrinare un rapporto. Sei testardo, ma occhio perché oggi questo potrebbe ritorcerti contro!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Senti la necessità di semplicità, ma qualcuno sta portando nella tua vita confusione. In realtà, tu sai bene cosa provi, ma oggi i tuoi sentimenti potrebbero essere fraintesi: quindi, sii cauto!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Buone notizie perché oggi sei molto ottimista, ma anche un po’ distratto. Forse è il caso di ritrovare la volontà perché devi superare degli ostacoli, ma senza perdere la calma e il buonsenso!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei sensuale, romantico e hai voglia di lasciarti andare a discorsi intimi e privati. Occhio, però, a chi confidi le tue sensazioni: non tutti sono in grado di capirti!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi hai bisogno di circondarti dei tuoi cari, senti la necessità di percepire tutto il loro amore. Ma al contempo, hai voglia di libertà e di vivere senza restrizioni. Sarà possibile?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi ti senti un po’ lontano dalla realtà, stai viaggiando troppo con la fantasia, ma forse è il caso di ritornare con i piedi per terra. Perché va bene sognare, ma la vita è reale e va affrontata!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi devi cercare di portare a termine un progetto, che in realtà hai iniziato da tempo. Devi chiudere con il passato e andare avanti: forza, è il tuo momento!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – ggi capirai l’importanza di un’amicizia, davvero preziosa nella tua vita. Sei più dolce e romantico del solito e hai voglia di lasciarti andare, di esprimere in totale libertà, senza restrizioni e paure, quello che provi!

