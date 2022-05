maria-de-filippi-la-combina-grossa,-scherzo-crudele-prima-della-finale:-“l’ha-obbligato!”

La conduttrice Maria De Filippi architetta un piano decisamente azzardato: scoppia la polemica dopo l’annuncio.

La finale di Amici21 è ormai nell’aria, e i giovani talenti della scuola gestiscono a fatica lo stress e le emozioni per il confronto decisivo. L’ultima puntata del talent, registrata venerdì 7 maggio e lanciata in onda nel prime time della domenica, ha riservato numerose soprese agli spettatori.

Se 3 allievi hanno immediatamente passato il turno, volando verso le battute finali del programma, altri 4 compagni hanno dovuto superare un ballottaggio. Si tratta di Serena, Albe, Dario e Alex: la conduttrice ha deciso di organizzare uno scherzo per comunicare chi, tra di loro, avrebbe avuto accesso alla finale.

Maria De Filippi la spara grossa: la reazione dei ragazzi è inaspettata

La conduttrice ha richiamato uno alla volta i ragazzi nello studio di Amici21 per comunicare l’esito del ballottaggio. Il primo ad esser stato richiamato nel parterre del programma è stato Alex, a cui Maria De Filippi ha riferito: “Non ci sono stati dubbi su di te da parte della giuria, sei in finale!“. Ha poi convocato il ballerino di modern Dario, comunicandogli l’esclusione dalla finale del programma.

È infine toccato alla coppia composta da Albe e Serena: i due talenti si sono presentati al cospetto della mattatrice, e sono stati coinvolti in un pesante scherzo. Maria De Filippi ha infatti annunciato: “Alex è il quarto finalista. Non l’ha presa Dario, e poi c’è il quinto finalista. Succede però una cosa: la giuria ha dato dei voti da 0 a 10, e con lo spoglio dei voti siete a pari merito. I finalisti sono 5, perciò tocca a voi 2 scegliere chi va in finale…“.

Se la reazione di Serena è stata di shock, ed è rimasta interdetta dopo la comunicazione, Albe ha dimostrato di non avere alcun dubbio. Il cantante ha infatti rinunciato al suo posto in finale, per cederlo alla ballerina: “È il tuo sogno. Sì, è anche il mio, ma tu ci tieni di più!“. Sebbene Maria De Filippi abbia in seguito rivelato lo scherzo, decretando che, per la prima volta, la finale del programma si disputerà tra 6 finalisti, il nobile gesto di Albe è rimasto impresso al pubblico. Nelle ultime ore, infatti, il chiacchierato cantante è protagonista di molti rumors sui social. Molti fan tacciano infatti Serena di egoismo e strategia, altri ancora ammettono che lo scherzo di Maria abbia messo entrambi in forte difficoltà.

C’è anche da dire che Maria l’ha quasi obbligato dicendo a Serena che lui aveva già deciso 😂 a quel punto che figura ci faceva a dire “no veramente col cazzo” 😂😂 — Dia 🦄 🌵 (@InvisibleWomann) May 7, 2022

E voi che ne pensate?

