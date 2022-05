Frizioni dietro le quinte per Veronica Peparini, retroscena preoccupante: “Qualcosa si è rotto”

Non sembra esserci pace per Veronica Peparini. La maestra di Amici21 sta vivendo un periodo duro e ciò che succede non fa altro che peggiorarlo

Sabato 7 maggio è andata in onda la semifinale di Amici21, che ha incoronato tra i finalisti Sissi, Luigi, Alex, Albe, Serena e Michele. A dover andare a casa è stato Dario, il ballerino di modern di Veronica Peparini. La maestra si trova così a essere l’unica senza concorrenti della propria squadra durante la finale, dopo l’edizione scorsa in cui a trionfare fu proprio una sua ballerina.

Questo aspetto, con altri avvenimenti successi nel corso delle diverse puntate, sta gettando parecchi dubbi nei fan del programma. Qualcosa nei confronti di Veronica Peparini sembra essere decisamente cambiato, rispetto all’inizio: sembra tremare ogni certezza.

Veronica Peparini: sta per cambiare tutto?

Durante questa edizione di Amici, per Veronica Peparini le cose non sono state facilissime. Fin dall’inizio, infatti, tra di lei e Alessandra Celentano si è instaurata un’inimicizia professionale piuttosto pesante. Già durante i daytime le due coach di ballo si scontravano spesso e volentieri in merito a ciò che significa essere un talento nella danza. Secondo la coach di classico, infatti, i ballerini di Veronica Peparini non erano affatto all’altezza delle aspettative.

Durante la puntata del serale andata in onda sabato 7 maggio, le due si sono lasciate andare a una pesantissima litigata. Al centro della discussione Dario, ballerino di modern della Peparini accusato dalla Celentano di essere limitato e poco preparato. Tra le due son volate parole molto pesanti, tra cui “bugiarda” e commenti simili. Alla fine della puntata, Dario è stato l’unico semifinalista a non essere riuscito a conquistarsi la finale ed è dovuto andare a casa.

Il modo in cui Maria de Filippi ha gestito l’eliminazione di Dario, però, è stato giudicato dai telespettatori come freddo e distaccato. Questo si somma alle diverse occasioni in cui, secondo il pubblico, Maria ha lasciato Alessandra Celentano a briglie sciolte contro la Peparini e i suoi concorrenti. Per molti, sembra essersi rotto qualcosa nell’equilibrio tra Veronica e Maria de Filippi:

Avevo un po capito l’andazzo dal post di Andreas, ma speravo di sbagliarmi. Ho visto Maria trattare Dario con una freddezza squallida, fingere un parimerito per portare tutti gli allievi, tranne quello della Peparini in finale. È palese che qualcosa si è rotto. #Amici21 — 💙True Love-Dany🦋 (@TrueLoveDany) May 7, 2022

Alcuni ipotizzano, addirittura, un addio della maestra al programma per quanto riguarda la prossima edizione. Chissà se questi dubbi, per ora solo nei fan, stanno riempiendo anche la mente di Veronica Peparini: non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà.

