“Così ti fregano!”: piano diabolico alle spalle di Nicolas Vaporidis, tutta scena per emarginarlo

Delusione cocente per l’attore Nicolas Vaporidis: stanno tramando alle sue spalle, il suo percorso nel reality si fa arduo.

L’ultimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi” ha visto, ancora una volta, gli equilibri mutare. Se, fino a pochi giorni fa, le fazioni fantasma dei “Cucaracha” e dei “Tiburons” rimanevano fedeli agli schieramenti originali, nelle ultime ore il gruppo di naufraghi sembra avere un assetto più fluido. Due naufraghi in particolare, infatti, hanno apertamente attaccato Nicolas Vaporidis, leader morale dei “Cucaracha”, con cui in precedenza filavano d’amore e d’accordo.

Si tratta dei fratelli Tavassi: Guendalina ed Edoardo, infatti, hanno lanciato pesanti accuse in diretta all’indirizzo del protagonista di “Notte prima degli esami”. Il loro attacco ha suscitato molto scalpore, e il pubblico subodora la messa in atto di una precisa strategia: vediamo cos’è successo.

“L’avessi mai fatto!”: Edoardo Tavassi spara a zero su Nicolas Vaporidis

La conduttrice Ilary Blasi durante lo scorso prime time ha rilevato diversi malumori tra i naufraghi di Cayo Cochinos, indirizzati soprattutto all’atteggiamento schivo di Nicolas Vaporidis. Edoardo Tavassi ha infatti commentato: “Una volta gli raccontai le avventure di Raz Degan l’avessi mai fatto, adesso vuole fare il Raz Degan, si isola, il pesce che pesco me lo mangio io. Poi se vede Guendalina che trova il pesce si arrabbia, deve essere l’unico a pescare. Se fai le cose non c’è bisogno di rinfacciarle, se lo fai per rinfacciarlo, no!“.

Sembra perciò che Nicolas debba proseguire le sue avventure a Playa Palapa in solitaria: le parole di Edoardo Tavassi, d’altronde, gli sono piombate addosso come un macigno. L’attore ha infatti dichiarato: “Io non me le aspettavo da lui sinceramente queste parole. Mai rinfacciato con nessuno, sempre detto le cose in faccia a Guendalina quando le cose non mi andavano bene, sentirmi dire le cose così, quando poi sorrisoni sulla spiaggia, mi dispiace soprattutto da lui, non me lo aspettavo proprio. Ci sono rimasto male, non mi hanno mai detto nulla!“. Ilary Blasi è intervenuta, informandosi con il resto del gruppo: “Ma perché non glielo avete detto in faccia?“.

L’intervento di Vladimir Luxuria

Anche Vladimir Luxuria ha preso posizione, rimbrottando i naufraghi di Cayo Cochinos: “Io penso che sia vero che ha un carattere forte e tende a essere leader, però se tu non vuoi che qualcuno sia capo, addirittura dittatore, tu fai la rivoluzione, se non volete che sia il capo datevi da fare e toglietevi questo ruolo, lamentarsi soltanto non serve a niente!“. Il pubblico del reality sembra serbare una teoria ben precisa: i fratelli Tavassi starebbero cercando di emarginare completamente Nicolas Vaporidis, avvicinandosi invece alla leadership di Roger Balduino.

Ovvio loro sono i più giocatori strateghi di tutti la buttano sul ridere ma in realtà ti fregano fanno i simpaticoni ma sono peggio dei rodriguez — chiara leo (@chiaram34733971) May 8, 2022

La strategia dei due fratelli romani sarà premiante oppure, al contrario, si rivelerà un clamoroso passo falso?

