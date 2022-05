zelensky,-all’asta-la-sua-felpa-verde-militare.-cifra-clamorosa:-a-quanto-viene-venduta

Iconica come le sue magliette, la felpa di pile color cachi, con cui Volodymyr Zelensky è apparso in tutte le dirette tv e sui social dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, è stata messa all’asta a Londra ed è stata venduta per 90mila sterline (oltre 105mila euro). Il ricavato andrà a una raccolta fondi per gli aiuti umanitari all’Ucraina.

Battitore dell’asta, che si è svolta da Christie’s, nientemeno che il premier britannico Boris Johnson, che ha subito suggerito che il prezzo dell’indumento sarebbe dovuto essere molto più alto di quello iniziale di 50mila sterline. Secondo quanto riportano i media internazionali, BoJo ha invitato i presenti a “spendere alla grande” definendo il presidente ucraino “uno dei leader più incredibili dei tempi moderni”.

Richiesta accolta quella del premier britannico, visto che, alla fine, la mitica felpa è stata venduta a quasi il doppio del prezzo di partenza. Prima dell’asta, lo stesso presidente Zelensky ha tenuto un discorso in collegamento video elogiando il Regno Unito e il “coraggioso Boris”, che quando ha visitato Kiev ha camminato con lui per le strade della capitale. L’asta vantava diversi altri lotti tra cui la brocca a forma di galletto che è stata donata proprio a BoJo il giorno della sua passeggiata a Kiev, da una donna che era riuscita ad avvicinarlo.