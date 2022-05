“Sto male, ci hanno usato”: Clarissa Selassiè lancia l’allarme, invoca l’intervento urgente dei fan

Nelle ultime ore l’ex gieffina Clarissa Selassié è intervenuta sui social invocando l’aiuto dei fan su una questione molto delicata che la sta preoccupando parecchio.

Nelle ultime ore Clarissa Selassiè ha parlato sui social denunciando una situazione difficile e invocando l’aiuto e il sostegno dei tanti fan che seguono lei e le sue sorelle con grande affetto, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Gli ultimi giorni sono stati davvero duri per Lulù Selassiè, e di rimando anche per Jessica e Clarissa. Lulù è stata mollata con un semplice comunicato Ansa da Manuel Bortuzzo. Evento al quale si sono susseguite tutta una serie di dichiarazioni che non hanno fatto altro che inasprire gli animi e sollevare interrogativi su interrogativi.

L’intervento di Clarissa offre nuovi informazioni sulle condizioni di Lulù e allo stesso tempo offre dettagli inediti sulla vita sentimentale delle tre principesse etiopi.

Clarissa Selassié, allarme rosso: “Non è la prima volta che succede”

Lulù ha dichiarato di non stare molto bene dopo essere stata piantata in asso da Manuel Bortuzzo. Situazione confermata ieri pomeriggio da Clarissa Selassié, che sui social si è detta molto preoccupata per la sorella.

“Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni”, ha spiegato Clarissa. E ancora: “Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei”.

“Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono. Mi sono davvero alzata pensierosa“, ha ribadito Clarissa, che successivamente ha rivelato alcuni dettagli sul passato sentimentale che riguardano tutte e tre le principessine etiopi

“Questa non è proprio la prima volta che succede. Quasi tutte le persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore hanno sempre tradito la nostra fiducia. Quasi tutti davvero ci hanno usato a livello sentimentale“, ha denunciato Clarissa senza paura.

Fortunatamente il successo ottenuto nella casa del GF Vip sta aiutando le tre ragazze a vivere in maniera più serena e propositiva il presente. “Vi dico che sono felice perché i nostri progetti sono conclusi e andranno in porto da giugno”, ha ammesso Clarissa. Ma al momento non basta perché “poi c’è la cosa di Lulù” e “quindi mi raccomando, – ha concluso Clarissa rivolgendosi direttamente ai fan – ricompriamola d’amore perché è molto importante adesso. Ne ha tanto bisogno adesso. Diamogli il nostro calore perché è una ragazza dolcissima”.

The post “Sto male, ci hanno usato”: Clarissa Selassiè lancia l’allarme, invoca l’intervento urgente dei fan appeared first on Ck12 Giornale.