Oroscopo Paolo Fox di domenica 8 maggio: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con la Luna a favore risulterai irresistibile, favoriti gli incontri. Sul lavoro invece premiate le facoltà critiche, risulterai a dir poco eccezionale.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore oggi non dare adito a polemiche, piuttosto cerca di farti scivolare le cose addosso. Sul lavoro invece le soluzioni sono in arrivo ma non mettere troppa carne al fuoco.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Venere favorevole amplifica le emozioni, se hai qualcuno nel cuore fatti avanti. Sul lavoro invece sono in arrivo soluzioni anche per quello che riguarda pratiche burocratiche.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore stai lontano dalle polemiche e cerca di non alimentare discussioni, almeno per i prossimi due giorni. Sul lavoro invece forse ti sei pentito di scelte troppo frettolose.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le emozioni sono oggi protagonista, se hai al tuo fianco la persona giusta potresti anche sbilanciarti in qualche progetto a lungo termine. Sul lavoro invece il periodo è ricco di cambiamenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ultimamente stai dando poco spazio ai sentimenti, il lavoro ti assorbe completamente! Professionalmente parlando invece ci sono nuove, positive idee in vista dei prossimi mesi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna favorevole regala delle belle emozioni, anche se preferisci andare con i piedi di piombo. Sul lavoro invece devi rivedere un progetto e stabilire nuovi accordi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore la Luna contraria indica che potrebbero esserci piccole discussioni. Sul lavoro invece sei forte, questo per te è un momento di crescita.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore oggi sono favoriti gli incontri quindi non chiuderti in casa. Sul lavoro invece a fronte di piccole discussioni arriveranno anche delle belle soddisfazioni personali.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore c’è un aut aut, se qualcosa non va sarà bene mettere tutto sul tavolo e parlarne. Sul lavoro invece non essere frettoloso, analizza calma tutte le proposte che arrivano.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore sei un po’ confuso e cresce in te la voglia di evadere. Sul lavoro invece buone proposte in arrivo ma dovrai scendere a compromessi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Le nuove passioni possono portare lontano, queste sono stelle che premiano i sentimenti. Sul lavoro invece non cedere alle tensioni e porta avanti i tuoi progetti.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di domenica 8 maggio: le stelle di questa giornata proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.