“È stata rispedita in Italia”: provvedimento urgente di Ilary Blasi, non poteva più restare sull’Isola

Sull’Isola dei Famosi si è verificato un imprevisto che ha cambiato i progetti di Ilary Blasi, la quale adesso dovrà fare ameno di una naufraga, vedendosi costretta a rispedirla in Italia.

La soffiata è di Deianira Marzano, la nota influencer sempre sul pezzo per quel che riguarda il mondo della televisione e del gossip. Sul profilo Instagram la Marzano ha lanciato la notizia che coinvolge direttamente il triangolo amoroso composto da Roger Balduino, Etefania Bernal e Beatriz Marino.

Con l’arrivo in Honduras dell’ex fidanzata di Roger, ovvero Beatriz, la conduttrice romana contava evidentemente di creare nuove dinamiche che vivacizzassero ancora di più l’edizione in corso del reality show, ma un evento inatteso a quanto pare sta rovinando i suoi piani.

Ilary Blasi la rispedisce in Italia: “Ha un problema fisico”

La storia d’amore nata sull’isola tra Roger Balduino ed Estafania Bernal ha vissuto un nuovo capitolo con l’arrivo in Honduras di Beatriz Marino, la quale suo malgrado nelle settimane precedenti, guardando il programma di Canale 5, ha scoperto d’essere stata piantata in asso da Roger.

Ilary Blasi ne ha subito approfittato invitando in studio la stessa Beatriz, che ha attaccato Balduino, accusandolo di tradimento. Successivamente Ilary ha permesso alla Marino di raggiungere l’Honduras e di stabilirsi per qualche giorno sull’isola così da confrontarsi di persona con l’ex fidanzato.

In molti hanno dato per scontato che Beatriz sarebbe diventata una concorrente a tutti gli effetti del reality. Invece, secondo le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, questa eventualità dovrà essere necessariamente scartata. “Sembrerebbe che Beatriz non sia diventata concorrente perché si è verificato in Honduras un problema fisico, non grave“, rivela la Marzano su Instagram. Problema “che non hanno comunicato al pubblico (ritenendola forse non indispensabile al programma), per cui è stata rispedita in Italia“, conclude l’influencer.

A quanto pare il triangolo amoroso che avrebbe dovuto ricalcare le gesta di quello creato nell’ultima edizione del GF Vip da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran non vedrà la luce. Ilary Blasi dovrà rinunciare a questa possibile fonte di dinamiche e inventarsi qualcos’altro, assieme agli autori, così da mantenere viva l’attenzione sull’Isola dei Famosi che comunque sta ottenendo ottimi risultati.

