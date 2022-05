“bugie-su-commissione”:-la-denuncia-di-barbara-d’urso,-accuse-che-fanno-scalpore

Nell’ultima intervista Barbara D’Urso attacca frontalmente chi aveva messo in giro le voci di una sua rottura con Mediaset.

Nella sua ultima intervista rilasciata a La Stampa, Barbara D’Urso ha rivelato che resterà a Mediaset, smentendo in maniera piuttosto dura chi aveva messo in giro voci preoccupanti sul suo futuro professionale.

La conduttrice napoletana ha da poco concluso l’avventura che l’ha vista a capo della nuova edizione de La pupa e Il Secchione. Inoltre fino a fine stagione continuerà a essere la padrona di casa di Pomeriggio 5.

Canale 5 punterà sulla D’Urso anche nella stagione 2022-2023, e in attesa di scoprire se le verranno affidati nuovi programmi, la conduttrice si è tolta un sassolino bello grosso dalla scarpa, con una bordata ben assestata contro chi la dava per finita.

Barbara D’Urso, contro di lei solo bugie: “Persone ossessionate da me”

In occasione del suo 65esimo compleanno, la D’Urso ha concesso una lunga intervista al quotidiano La Stampa, nella quale ha demolito le voci che la volevano ai ferri corti con l’emittente di Cologno Monzese.

“Resto a Mediaset anche l’anno prossimo”, ha rivelato la conduttrice napoletana, confermando il forte legame esistente tra lei e l’azienda televisiva diretta da Piersilvio Berlusconi. Dopo aver dato la lieta notizia, la D’Urso si è presa la sua rivincita, attaccando con forza chi aveva preannunciato il mancato rinnovo con Mediaset.

“Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me“, ha spiegato la D’Urso. E ancora: “L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”.

Parole e insinuazioni pesanti che denunciano una sorta di accanimento contro la sua persona, e che sembrano indirizzate proprio contro Dagospia, portale di informazione che per primo ha dato la notizia di una presunta rottura tra lei e il Biscione.

Cosa che invece non accadrà, come ha spiegato la stessa D’Urso, che a questo punto dovrebbe essere riconfermata alla guida di Pomeriggio 5. Per altri eventuali progetti è ancora presto. La riproposizione anche per l’anno prossimo de La Pupa e il Secchione è in forse avendo deluso le aspettative. Il ritorno di Domenica Live o di Live-Non è la d’Urso appare del tutto improbabile. Forse la novità potrebbe essere la conduzione de La Talpa, reality scomparso dai radar, che potrebbe fare il suo ritorno in tv.

