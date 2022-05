arriva-il-bonus-trasporti:-60-euro-per-studenti-e-lavoratori-che-viaggiano-sui-mezzi-pubblici

Il Decreto legge aiuti, il provvedimento del Governo per interventi a sostegno di famiglie e aziende per arginare gli effetti della guerra in Ucraina e i rincari del costo di gas e luce, introduce il bonus trasporti, un’agevolazione fino a 60 euro prevista sui mezzi pubblici urbani.

Potranno usufruirne le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno dichiarato un reddito personale non superiore a 35mila euro.

Non è ancora chiara la modalità con cui verrà elargito il bonus, che deve ancora passare dall’esame del Consiglio dei ministri per “aggiustamenti tecnici”, ma sul tavolo ci sono già alcune ipotesi:

tramite uno sconto al momento dell’acquisto del biglietto, presentando quindi una certificazione Isee; oppure di una detrazione fiscale da ottenere dopo la dichiarazione dei redditi; un’altra possibilità sembra essere quella di un rimborso da richiedere su una piattaforma dedicata.

Lo scopo è quello di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori.

Nella bozza si legge:”Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo può essere riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche diverse da quelle che, nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini Irpef superiore ai 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente”.

