Amici21 | “Ma quanto è arrogante?”: nervosismo in casetta, scoppia la lite prima della semifinale

Sale la tensione e ad Amici21 i concorrenti iniziano a sentirla. Proprio prima della semifinale, tra i ragazzi scoppia una dura lite

Ormai mancano pochissime ore alla semifinale di Amici21. Anche questa edizione sta volgendo al termine e Maria de Filippi sta per chiudere l’ennesimo viaggio nel talento. I concorrenti rimasti sono agguerritissimi e cercano in ogni modo di farsi valere, per provare a conquistare la finale. I ballerini rimasti sono Dario, Michele e Serena mentre i cantanti sono Alex, Sissi, Albe e Luigi.

Durante l’ultimo daytime della settimana, quello di venerdì 6 maggio, è andata in onda una brutta e pesante lite tra concorrenti. La tensione in casa ha raggiunto i livelli massimi: ecco cos’è successo.

Amici21: lite tra ballerini in casetta

Proprio durante la settimana che si sta per concludere, i diversi coach delle squadre di Amici21 hanno voluto vedere i propri ragazzi per fare il punto della situazione prima della semifinale. L’ansia sta iniziando a farsi sentire e, per cercare di trasformarla in energia, è fondamentale parlarne e focalizzare gli obiettivi. In diversi pomeriggi, quindi, Pettinelli e Peparini hanno visto Dario e Albe; Zerbi e Celentano han palato Luigi e Michele e Todaro e Cuccarini han chiacchierato con Sissi, Alex e Serena.

Successivamente, i tre momenti d’incontro sono stati trasmessi a tutti i ragazzi, in modo che chiunque sapesse cosa gli altri avevano detto. Questo ha portato a diversi scontri, in casetta. Il primo è stato quello tra Dario e Michele: il primo ha giudicato il secondo poco versatile ed eccessivamente inquadrato, sottolineando di ritenersi migliore. Michele, dal canto suo, non si è trattenuto e ha commentato: “Da lui me lo aspettavo!“. Dario, infatti, non gode di un’ottima reputazione neanche nei fan:

michele che dice “da Dario me l’aspettavo” perché tutti ormai sanno che è una serpe #amici21 — Lise Manfredi (@LManfredi16) May 6, 2022

E ancora:

Mio dio raga ma quanto è arrogante Dario? Giuro, insopportabile 🥵#amici21 — F (@Ginlady_) May 6, 2022

Il secondo litigio, invece, è esploso tra Dario e Serena. Questa volta la “vittima” è Dario, che è rimasto male di ciò che la ballerina ha detto di lui a Raimondo Todaro. Secondo lei, il danzatore durante il serale è stato spento e poco centrato, riuscendo quindi ad emergere di meno rispetto al pomeridiano. Dario è rimasto molto male di queste parole ma, anche in questo caso, il pubblico non l’ha difeso:

serena non ha detto nulla di brutto punto.

dario ha avuto una reazione enorme per il nulla#AMICI21 — aurora (@auroraxshinex) May 6, 2022

Probabilmente tutta questa tensione è frutto anche dell’attesa della semifinale, in onda tra pochissimo. Chissà cosa cambierà, in casetta, dopo le eliminazioni: non ci resta che seguire le vicende di Amici21.

The post Amici21 | “Ma quanto è arrogante?”: nervosismo in casetta, scoppia la lite prima della semifinale appeared first on Ck12 Giornale.