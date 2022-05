stefano-de-martino,-arriva-la-lieta-notizia:-il-suo-sorriso-dice-tutto

È sicuramente un periodo d’oro per Stefano De Martino. Tra lavoro e vita privata, sembra che ci siano solo successi. Ecco la foto che lo conferma

Dopo Amici, per Stefano De Martino la strada della televisione si è spianata. La sua carriera è inizia come ballerino e concorrente della nona edizione del talent show di Maria de Filippi. Dopo questa esperienza, Stefano ha lavorato come professionista sia in diversi teatri italiani sia ad Amici, rimanendo nella scuola anche come coach e conduttore del daytime.

Dopo qualche anno, il passaggio su Rai2 ha segnato un ulteriore avanzamento della sua carriera, che ha incontrato e sposato definitivamente la strada della conduzione. Nelle ultime ore, però, una fotografia lo ritrae sorridente e soddisfatto a fianco di un importante nome della televisione. Ecco di chi si tratta e cosa potrebbe significare.

Stefano De Martino, ormai la sua carriera vola

Figlio di un importante ballerino del teatro San Carlo di Napoli, Stefano De Martino ha conosciuto la danza da piccolissimo. Sulle note della musica, il piccolo balla e si scatena ma non ha i soldi per studiare la disciplina. Inizia quindi a lavorare al mercato in un banco di frutta, che gli permette sia di essere libero di sera per studiare, sia di mantenersi la scuola di danza.

Nel 2009, poi, l’iscrizione ad Amici di Maria de Filippi. Da questo momento, la sua vita e la sua carriera vengono completamente stravolte. Nonostante non abbia vinto il talent, poiché eliminato in semifinale, il suo talento e il suo modo di fare hanno conquistato tutti e in primo luogo Maria de Filippi. La conduttrice, infatti, lo sceglie per lavorare tra i professionisti e come conduttore del daytime, insieme a Marcello Sacchetta.

Nel 2019, poi, arriva il grande cambio. Stefano, infatti, lascia Canale5 e Amici per andare in Rai, dove conduce Made in Sud con Fatima Trotta. Da quel momento le sue esperienze in Rai aumentano sempre di più: la Notte della Taranta, la finale del Festival di Castrocaro e, ultimo in senso temporale, Stasera Tutto è Possibile. Nel 2022, però, lascia la conduzione di Made in Sud per tornare ad Amici come giuria, insieme a Stash ed Emanuele Filiberto.

Sebbene questo abbia fatto pensare che Stefano De Martino voglia tornare definitivamente “a casa”, cioè in Mediaset, una foto pubblicata sui social toglie ogni dubbio. Questa lo ritrae sorridente a fianco a Stefano Coletta, direttore di Rai1:

Questa fotografia sembra essere un chiaro segnale dell’apprezzamento di Stefano De Martino, da parte dei vertici Rai. Chissà quindi dove lo vedremo, perché solo una cosa è certa: lo rivedremo.

