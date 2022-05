soleil-sorge-rompe-definitivamente,-gesto-plateale-di-disapprovazione:-lo-attacca-davanti-a-tutti

L’influencer Soleil Sorge si sbilancia e prende posizione: un like rivela le sue preferenze, il rapporto è ormai chiuso.

Soleil Sorge (fonte youtube)Nuovamente libera da impegni professionali dopo l’avventura a “La Pupa e il Secchione”, Soleil Sorge torna ad occuparsi delle dinamiche sorte dopo il “GF Vip”. L’influencer, dopo aver ammesso di aver “unfollowato” alcuni suoi ex compagni di avventura, prende una posizione in merito al crash di una chiacchieratissima relazione.

Si tratta del fidanzamento tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, conclusosi bruscamente con un comunicato all’ANSA da parte del nuotatore. Lulù ha confessato i retroscena della rottura al settimanale “Chi”, spiegando che le interferenze della famiglia Bortuzzo hanno irrimediabilmente contribuito a sfaldare la relazione. Soleil nelle ultime ore ha espresso il suo parere sull’intricata vicenda intima.

Soleil Sorge non ha dubbi: ecco da che parte sta

Sebbene l’influencer non abbia ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, ha espresso il suo pensiero in modo indiretto, approfittando dei social media. È bastato infatti un “like tattico” per chiarire da che parte pende l’ago della bilancia: Soleil avrebbe infatti approvato un commento all’indirizzo della Princess Lulù.

Tale commento recitava testualmente: “Ricordati che non sei mai sola. Fatti forza!“. Nelle ultime battute del “GF Vip” saltava chiaro all’occhio dello spettatore il logoramento dei rapporto tra Soleil e Manuel Bortuzzo. Se, inizialmente, il nuotatore serbava un rapporto di complice affetto con l’influencer, si è in seguito allontanato da lei. Secondo i maligni, tale cambio di rotta sarebbe stato consigliato da familiari ed amici, per puntare invece tutto sulla relazione strategica con Lulù. In effetti la giovane coppia del reality ha tenuto banco per mesi interi, alimentando la creazione di fandom dedicati. Si presuppone quindi un riavvicinamento tra Soleil e il clan Selassiè: lei e Lulù si erano dimostrate molto unite anche durante l’esperienza a “La Pupa e il Secchione”, cui la Princess aveva partecipato come ospite.

Le sorelle Selassiè stanno sgomitando per trovare spazio nel mondo dello spettacolo: il loro percorso potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello dell’influencer italo-americana. Come accaduto a Tommaso Zorzi con Stefania Orlando, potrebbero tornare in TV al timone di un programma pensato ad-hoc per loro. Quali saranno le loro prossime mosse? Archiviata la relazione con Alex Belli, l’influencer è più carica che mai, e partecipa a molteplici eventi in locali e discoteche. Ha addirittura in mente di fare un tour a beneficio dei milioni di follower del Belpaese: deciderà quindi di coinvolgere anche le Princess nei suoi bagni di folla?

