passo-falso-di-maurizio-costanzo,-le-sue-parole-aggravano-la-situazione:-“non-diamo-lustro-a-questo-schifo!”

Ciò che è successo sul palco del Maurizio Costanzo Show sta facendo ancora discutere. Questa volta ha parlato il conduttore: durissime conseguenze

È ormai sotto gli occhi di tutti ciò che è successo durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Il programma della seconda serata, infatti, porta sul palco personaggi importanti e famosi, esponenti di valore del proprio settore professionale. Quello in corso è il quarantesimo anno di messa in onda del programma, che si garantisce sempre un enorme successo.

La lite avvenuta proprio sul palco, però, ha causato grossi malumori nei presenti e nel pubblico. Il conduttore ha quindi voluto dire la sua, ma le conseguenze delle sue parole sembrano anche peggiori: ecco cosa sta succedendo.

Maurizio Costanzo: la situazione sta peggiorando

Durante la puntata del Maurizio Costanzo Show di mercoledì 4 maggio, due ospiti sul palco si son lasciati andare a un’accesa litigata che è sfociata addirittura nelle botte. Si tratta di Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, già noti per i dissapori che alimentano i loro confronti televisivi. Si tratta del secondo appuntamento di questa nuova stagione, che si preannuncia già ricca di colpi di scena.

Durante la puntata, i due si sono scontrati in merito a posizioni opposte. Mughini, quindi, ha intimato a Sgarbi di calmarsi ma il critico d’arte ha risposto a tono, dando all’interlocutore dell’imbecille. A quel punto i due si sono alzati e Mughini ha letteralmente spinto Sgarbi, facendolo cadere. Dopo l’attacco, gli insulti sono volati molto pesantemente, arrivando a parole indicibili e irripetibili.

Nonostante il programma sia registrato, Maurizio Costanzo ha voluto comunque mandare in onda anche questa lite, quando avrebbe potuto benissimo tagliarla. Proprio per cercare di capire la motivazione dietro a questa mancata censura, questa mattina R101 ha intervistato lo storico conduttore Mediaset. “C’era un clima nobile da osteria; è la vita” ha detto Costanzo. “Se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa“.

Gli ascoltatori del programma e, in generale, il pubblico si è però fortemente rivoltato contro questo commento. Secondo molti, infatti, la lite sarebbe stata mandata in onda semplicemente per una questione di ascolti e di auditel. Le parole rivolte a Costanzo sono, infatti, pesantissime:

No, ma continuiamo a dare “lustro” a questo schifo! C’e’ chi puo’ e chi non puo’…ma la gente e’ meno scema di quanto pensiate. — @martaluca (@martaluca7) May 6, 2022

Molti hanno inoltre fatto riferimento a un altro programma, quello di Barbara d’Urso, scrivendo che se fosse capitato nel suo studio le conseguenze sarebbero state ben peggiori. Chissà cosa pensa Maurizio Costanzo di queste critiche.

