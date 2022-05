Oroscopo Paolo Fox del 7 maggio: bene amore e nuove relazioni questo sabato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Mattina a rallentatore per i sentimenti, recupero dal pomeriggio. Cambiamenti in arrivo ma cerca di essere chiaro e preciso nei definirne tutti i contorni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore oggi c’è un po’ di confusione, non tornare su vecchi trascorsi. Sul lavoro invece piccole discussione con i segni dell’Acquario e del Leone, mantieni la calma.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Fine settimana interessante per il cuore, non chiuderti in casa. Sul lavoro invece l’impegno si fa sentire ma alla fine verrà ricompensato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore è come si ti trovassi di fronte ad un bivio, devi fare una scelta netta. Sul lavoro invece sono possibili piccoli rallentamenti, favoriti i lavoratori a chiamata.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Favoriti i nuovi incontri ma devi metterci del tuo, le cose non cascano dal cielo! Sul lavoro invece hai voglia di sperimentare e metterti in gioco.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In amore oggi hai una marcia in più, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro invece ultimamente per farti ascoltare devi fare la voce grossa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se in amore ci sono problemi, oggi è la giornata ideale per parlarne. Sul lavoro invece devi correggere il tiro, soprattutto se ultimamente ci sono state delle spese da affrontare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore cerca di non agitare le acque, ultimamente per i sentimenti sono state delle giornate piuttosto impegnative. Sul lavoro invece favorite le intuizioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore hai le porte spalancate, le conoscenze che nascono in queste periodo hanno una marcia in più. Sul lavoro invece arriveranno presto delle conferme.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore cerca di evitare le tensioni, il consiglio vale soprattutto per le storie nate di recente. Sul lavoro invece devi accontentarti di ciò che hai, il momento è neutro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi e domani ci vuole cautela, la Luna opposta indica un po’ di tensione nell’aria. Sul lavoro invece sei sereno, analizza con cura le nuove collaborazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In amore queste sono delle giornate intriganti, lasciati andare alle emozioni! Sul lavoro invece se hai commesso degli errori oggi puoi correggere il tiro.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

