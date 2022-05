Oroscopo Barbanera di sabato 7 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con Mercurio in sestile a Venere, conoscerete nuovi ambienti e nuove persone che vi permetteranno di sperimentarvi in un proficuo scambio costruttivo.

Toro (21/4 – 20/5) – La Luna nel segno del Cancro si sposa all’azione improvvisa di Urano. Insieme vi aiuteranno ad arrivare alla vittoria con un’idea inusuale e azzeccatissima.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Grazie a Mercurio in sestile a Venere, attrarrete persone disposte ad appoggiare tutte le vostre iniziative, anche le più ardue e impegnative.

Cancro (22/6 – 22/7) – Il Sole in sestile alla Luna vi farà comprendere di non poter realizzare in un unico momento tutte le idee che vi frullano in testa.

Leone (23/7 – 23/8) – Prendete le distanze da coloro che vi mettono a disagio, e dimostrano di possedere una sensibilità decisamente diversa e meno spiccata della vostra.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna in Cancro, quanto mai aggraziata e sensibile, alleggerirà con la fantasia e un pizzico di romanticismo questo venerdì colmo di questioni da risolvere.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Se avete intenzione di approfondire o di aggiornare le vostre competenze professionali, fatelo ora che Mercurio vi sorride dal segno dei Gemelli.

Scorpione (23/10 – 22/11) – A causa di Urano in opposizione, siate cauti nei contratti ed evitate polemiche per giudizi troppo sbrigativi. Meglio adottare un atteggiamento più riservato.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con Saturno in sestile, alcune situazioni bloccate da tempo si rimetteranno in moto e vi consentiranno di migliorare la vostra posizione lavorativa.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Marte in Pesci continua a donarvi quel dinamismo e quell’intraprendenza che vi serviranno per superare ogni difficoltà nella vostra professione.

Acquario (21/1 – 19/2) – Per merito di Saturno nel segno, forse non brillerete per la grinta, ma vi sentirete tranquilli, sereni e capaci di anteporre i momenti piacevoli alle grane quotidiane.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con la Luna in trigono a Marte, con il coraggio potenziato, avrete più fiducia in voi stessi. Aprirete nuove strade per realizzare le vostre potenzialità.

