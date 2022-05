nicolas-vaporidis-non-gli-crede,-faccia-a-faccia-nella-notte:-“fai-pace-col-cervello!”-[video]

L’attore Nicolas Vaporidis si sbilancia durante la notte: la provocazione lascia il segno, nuovi retroscena a Playa Palapa.

Le dinamiche a Cayo Cochinos cambiano in continuazione, complice l’intervento della conduttrice de “L’Isola dei Famosi”. Ilary Blasi ha infatti decretato l’inserimento nell’atollo onduregno di Beatriz Marino, storica ex del modello Roger Balduino.

Roger ha da settimane inaugurato una relazione nel reality con la collega Estefania Bernal, ora relegata a Playa Sgamada assieme alla sua antitesi, Licia Nunez. Beatriz, al contrario, è rimasta come ospite a Playa Palapa, e ha in questi giorni la possibilità di chiarire con il suo ex compagno. Durante la notte, Roger è stato interrogato in merito dai suoi compagni, collezionando una provocazione palese dall’attore Nicolas Vaporidis.

Nicolas Vaporidis non si trattiene: “Perché dovresti essere geloso?”

Durante la notte, stretti attorno al falò, i protagonisti dell’isola hanno messo alle strette il modello brasiliano, chiedendogli di esprimere una preferenza tra Beatriz ed Estefania. “Scegli: o Bea, o Estefania!“, l’ha pungolato Guendalina Tavassi. La risposta di Roger è stata alquanto sibillina: “Eeeeh… Devo pensare…“, ha replicato sornione. A tal punto Carmen Di Pietro è intervenuta a gamba tesa: “Io pensavo che dicessi subito Estefania!“.

Nicolas Vaporidis ha approfittato del momento di impasse per introdurre uno spinoso interrogativo: “Se (Beatriz, n.d.r.) facesse qualcosa con qualcuno qua, a te darebbe fastidio?“. Roger ha ribattuto: “Certo, non si è visto?“. Nicolas ha di conseguenza rincarato la dose: “Ma scusa, tu qua c’hai Estefania, perché dovresti essere geloso?“. Anche Edoardo Tavassi ha aggiunto il suo contributo: “Eh, perché non sa se gli piace più lei o Estefania…“.

ok perfetto.ti piace di piu’ quella che ti conviene! Mamma mia Roger fai pace con il cervello — alessandra balducci (@alessan25695248) May 4, 2022

Il controverso scambio di battute ha indispettito molti spettatori, che hanno seguito il dibattito durante la consueta striscia quotidiana. L’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, poi, ha pubblicato il video in questione nelle sue stories, definendo Roger “di una falsità assurda”.

Si mormora che l’affasciante Roger stia cercando di replicare il successo del triangolo amoroso di Alex Belli con Delia Duran e Soleil Sorge. Lo stesso attore di “Centovetrine” ha infatti commentato: “La carta copiativa non è mai come l’originale!“. Che abbiano ragione Alex Belli e Deianira Marzano? Certamente l’inserimento di Beatriz a “L’Isola dei Famosi” non appare casuale, e si prospettano risse tra primedonne e nuove dinamiche bollenti sulla sabbia di Playa Palapa. Stasera, il prime time del reality: seguiremo con attenzione i nuovi sviluppi.

