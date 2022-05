Milly Carlucci li ha uniti, ma ora trema ogni certezza: “Pausa di riflessione”, è crisi nera per la coppia

Il ballo unisce e Milly Carlucci lo sa bene, a Ballando con le Stelle. Non sempre, però, splende per sempre: per una coppia sembra esserci grande crisi

Durante le ormai sedici edizioni di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e Paolo Belli hanno visto davvero di tutto. Il ballo è uno dei momenti e delle discipline più intime, che consente ai corpi di muoversi in armonia e di lasciare andare ogni tensione. Questo, spesso, favorisce una profonda conoscenza tra i ballerini, che diventano complici: la fiducia in sé stessi e nel proprio partner è fondamentale per il ballo.

Nelle diverse edizioni, poi, sono nati anche alcuni amori. Se per qualcuno è stato breve e transitorio, altri sono invece ancora forti e duraturi. Per una coppia nata sotto il segno del ballo, però, sembrano esserci dei problemi: ecco di chi si tratta.

Milly Carlucci: una coppia delle “sue” è in crisi

Sul palco di Ballando con le Stelle, durante l’ultima edizione andata in onda, è sbocciato un amore. Si tratta di Arisa e Vito Coppola, i vincitori dell’edizione a cui hanno partecipato. Già durante lo show, la cantante non ha mai nascosto l’attrazione e l’interesse verso il proprio insegnante e partner di ballo. A frenarla, però, era l’età: Arisa ha 39 anni, Vito 28. Con il passare del tempo, però, le distanze si sono appianate e tra i due è iniziata una bella relazione d’amore.

La coppia si è quindi fatta vedere in pubblico, andando anche a Domenica In da Mara Venier e parlando apertamente del proprio amore. Nelle ultime settimane, inoltre, si era parlato anche di un’ipotetica prossima convivenza tra i due. Distanti per lavoro, infatti, sembrava che stessero cercando una casa a metà strada in cui convivere. Nelle ultime ore, però, le cose sembrano mettersi male. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi, che lancia la notizia di una crisi tra Arisa e Vito Coppola.

Sembra che ad oggi i due si siano separati per una pausa di riflessione: Arisa vive a Milano stabilmente, mentre Vito è a Roma. Secondo Alberto Dandolo, sui due starebbero passando solo nuvole passeggere: è quanto rivelano persone vicine ad Arisa. Solo il tempo, però, saprà dar loro le conferme che cercano. Non resta che aspettare e continuare a seguirli, sperando in una rapida risoluzione dei problemi: la coppia nata sotto il segno di Milly Carlucci potrebbe sfiorire per sempre, prima del tempo.

