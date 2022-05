Massimo Ranieri non lo nega più: “Sì è tutto vero”, annuncio che emoziona tutte le mamme

Sembra non fermarsi mai, Massimo Ranieri. Nelle ultime ore è arrivata una notizia inaspettata, che stupisce tutti i suoi fan: ecco cosa succederà

Settantuno anni compiuti da due giorni, eppure Massimo Ranieri non sembra volerla dar vinta al tempo che passa. La sua inconfondibile voce lo mette in attività già nel 1964 e, ad oggi, ha pubblicato ben 31 album. Sebbene il suo vero nome sia Giovanni Calone, il suo nome d’arte Massimo Ranieri ha fatto il giro del mondo ed è una bandiera della canzone italiana.

Nelle ultime ore, il cantante ha confermato una nuova sfida, un impegno del tutto inaspettato che lo porterà ancora più lontano. Nessuno se lo sarebbe aspettato: ecco cosa accadrà.

Massimo Ranieri si lancia: presto in Mediaset

Nella sua vita, Massimo Ranieri, ha venduto più di quattordici milioni di dischi. Questo numero lo consacra definitivamente tra gli artisti italiani che hanno venduto più dischi in tutto il mondo. La sua carriera ha inizio negli anni sessanta ma, nel corso del tempo, si è dedicato occasionalmente anche alla danza, al cinema, al doppiaggio e alla televisione.

Nelle ultime ore, Massimo Ranieri ha rivelato a Il Mattino che la sua carriera non è affatto terminata. Nelle prossime settimane, infatti, si cimenterà come attore in una fiction targata Mediaset: sarà una commedia di quattro puntate. Diretto da Pappi Corsicato, Massimo Ranieri interpreterà un ex discografico: le riprese inizieranno tra poco e il prodotto concluso lo vedremo nel 2023. Questo grande ritorno nel mondo delle fiction segna per Massimo Ranieri una conferma della propria bravura e poliedricità. L’ultima esperienza nel campo risale a dieci anni fa, quando partecipò come attore in alcuni prodotti di Eduardo de Filippo.

Sono già molti i film in cui Massimo Ranieri ha prestato la propria presenza e la propria voce. Mediaset, che è nel pieno della sua rinascita in termini di fiction, ha quindi preso la palla al balzo e l’ha subito coinvolto nel suo progetto. Dopo tanti anni di flop, infatti, Canale5 sta lavorando a un esponenziale aumento delle ore dedicate a prodotti seriali, come le fiction.

Tra i titoli protagonisti di questa rinascita ci sono alcune seconde stagioni, come Buongiorno, Mamma! con Raoul Bova, ma anche grandi inizi. Uno dei più attesi è quello di Viola come il Mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman, così come Il Patriarca con Claudio Amendola, altro grande volto di Canale5. Non ci resta che aspettare, quindi, e vedere in cosa si cimenterà Massimo Ranieri: Canale5 si è assicurata, già da adesso, la curiosità di tutti i suoi fan.

