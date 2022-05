Lorella Cuccarini, colpo basso prima della semifinale: “Che falsa!”. La sua credibilità ne esce e pezzi

Non tira aria buona per Lorella Cuccarini. Le sue frasi al centro del mirino: sotto accusa la sua correttezza e la sua sincerità

Si sta avvicinando la semifinale di Amici21. I concorrenti rimasti in gioco, con i propri coach, si stanno impegnando al massimo delle proprie forze per riuscire a dare il massimo e a conquistare la tanto desiderata finale. La squadra con più concorrenti in gara è quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, a cui sono rimasti Sissi, Serena ed Alex.

Durante la puntata del daytime andata in onda giovedì 5 maggio, però, la coach di Alex e Sissi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su un altro concorrente. Le sue parole sono state sentite da tutti e il giudizio, nei confronti di Lorella Cuccarini, è molto pesante.

Lorella Cuccarini parla di Luigi, ma il pubblico non le crede

La showgirl, cantante e ballerina si trova seduta al banco dei coach di canto per la primissima volta. L’anno scorso, il suo esordio nel cast di Amici di Maria de Filippi è stato nel gruppo della danza, dove era insegnante con Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Dopo la prima esperienza, però, al ballo è arrivato il latinista Raimondo Todaro e lei si è spostata nel canto, con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Qui sembra che si trovi più a suo agio e questo si nota anche dal successo delle sue scelte: è l’unica coach con due cantanti in semifinale.

Sia nel ballo che nel canto, però, per Lorella Cuccarini arrivano inesorabili le litigate con i compagni di insegnamento. In particolare, a renderla spesso nervosa è Rudy Zerbi e le sue scelte, spesso giudicate troppo di parte. Lorella, infatti, sin dall’inizio del programma si proclama e si dimostra corretta con tutti, avversari compresi e coerente con le proprie parole. Anche le lettere che accompagnano i guanti di sfida da lei lanciati, infatti, sono eleganti e mai spocchiose.

Durante il daytime di giovedì 5 maggio, però, ha commesso uno scivolone che è stato ben notato da tutti. Parlando di Luigi, della squadra di Rudy Zerbi, ha detto che lo ritiene un cantante bravo ma che deve ancora trovare la sua strada. Pur ammettendo che a settembre non gli avrebbe dato il banco, oggi lo ritiene cresciuto. Questa frase, però, secondo molti telespettatori cozza con quanto sostenuto prima del serale, dove di Luigi diceva: “Io a questo ragazzo la maglia del serale l’avrei data tre settimane fa!”, sostenendone il talento.

lorella, quando rudy ha aspettato a dare la maglia del serale a luigi:

“io gliel’avrei data già tre settimane fa” sempre lorella: “io non avrei dato il banco a luigi”#amici21 #caroligi pic.twitter.com/mw37bzSM9R — esaurita | tienimi stanotte era (@sunflowervol_II) May 5, 2022

Le accuse sono molto pesanti:

Chissà se Lorella ha letto queste parole e cosa ne pensa. Non ci resta che seguire la semifinale, in onda sabato 7 maggio, e scoprire il futuro dei ragazzi.

