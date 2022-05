Getta veleno su Guendalina Tavassi, distrutta ogni possibilità di tregua: “Meglio fare invidia che pietà!”

La naufraga Guendalina Tavassi ha una bella gatta da pelare: si preannuncia uno scontro senza precedenti nella prossima diretta.

L’arrivo dei fratelli Tavassi è stato uno degli eventi più attesi per il pubblico de “L’Isola dei Famosi”. In particolare, quello di Guendalina: l’influencer romana è notoriamente esplosiva e fumantina, e gli spettatori ne hanno pregustato a lungo le succose sfuriate a beneficio di telecamera.

Non hanno dovuto certamente aspettare molto: sin dal suo ingresso, Guendalina ha dimostrato chiaramente le sue antipatie tra il cast del reality. Scorre una certa animosità in particolare con Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo: la coppia di sportivi ricambia la poca considerazione, e caldeggia l’eliminazione dell’influencer. Nelle ultime ore, Laura Maddaloni ha coinvolto il compagno Nick in un’accesa discussione, spargendo veleno su Guendalina: ecco cos’è accaduto.

Guendalina Tavassi al centro delle polemiche: Laura Maddaloni spara a zero su di lei

Poche ore fa i coniugi Tavassi si sono appartati con il mite Nick, e Laura in particolare si è scagliata contro la mancanza di educazione di Guendalina. L’influencer le avrebbe infatti negato il saluto mattutino, e la judoka si è legata al dito l’apparente sgarbo. “Tu hai detto ‘buongiorno’, stamattina“, ha esordito Laura all’indirizzo di Nick, “A me nessuno mi ha salutato. Cioè, litighi con Blind e lo saluti, litighi con Roger, e lo saluti… Litighi con Laura, perché è una persona forte… Allora forse c’è qualcosa di personale…Mi soffri, come donna? Ma questo l’ho sempre saputo io, questo è il peccato di essere una persona piena d’amore, piena e forte. Ma questo si è sempre saputo, che comunque meglio invidia che pietà, questo lo dirò fino alla fine!“. Nick ha quindi replicato: “Eh, Laura, ma non siamo tutti uguali…“. La naufraga ha assentito con entusiasmo: “E per fortuna!“. Ecco il video dello sfogo di Laura:

Nick non sembra condividere le accuse mosse dal resto del gruppo a Clemente e Laura. Per il cantante Nomination e strategie fanno parte del gioco, e voi siete d’accordo? #Isola 🏝 pic.twitter.com/j3RtuD8SOd — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2022

Stasera, durante il prime time, si prevede uno scontro infuocato tra le due contendenti. I coniugi Russo-Maddaloni sono stati recentemente tacciati di modi violenti e di scarsa sportività. Clemente Russo, attualmente in nomination con Nick e Nicolas, ha rivolto a quest’ultimo furenti minacce prima dell’ultima diretta da Playa Palapa. “Ti faccio un c**o così!“, gli avrebbe promesso. In seguito ha chiarito che intendeva sfogarsi solo verbalmente, ma l’episodio ha provocato un crollo di consensi da parte del pubblico.

Il confronto tra Guendalina e Laura in diretta si avvicina

Ben altra faccenda, invece, tra Guendalina e Laura: le due naufraghe non si soffrono, e sono già reduci da un’aspra discussione moderata dalla conduttrice Ilary Blasi. Il cibo scarseggia e gli insetti imperversano su Playa Palapa: il livello di stress del cast è decisamente fuori controllo. Le dinamiche questa sera potrebbero cambiare gli equilibri a Cayo Cochinos: Clemente potrebbe infatti essere l’eliminato del prossimo prime time, lasciando così la moglie sola in balìa della nemica. Non possiamo fare previsioni su chi, tra Guendalina e Laura, prevarrà alla fine sull’altra: le due nemiche giurate sono entrambe agguerrite e dotate di forza d’animo. Scopriremo gli sviluppi della diatriba tra poche ore…

