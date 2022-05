“È un fallimento”: smorfia di dolore per Bianca Guaccero, l’imprevisto la sconvolge in diretta [VIDEO]

La conduttrice Bianca Guaccero affronta in diretta un momento molto difficile: piovono recriminazioni dopo la comunicazione ufficiale.

Ieri è stata una giornata cruciale per gli spettatori di RAI 2. L’emittente ha infatti deciso di chiudere i battenti di un’ormai storica trasmissione pomeridiana: si tratta del factual-show “Detto Fatto”. La trasmissione accompagna il pubblico del format dal lontano 2013, e ha preso forma con la conduzione sapiente di Caterina Balivo, per poi passare il testimone alla collega Bianca Guaccero.

La conduttrice ha ricevuto una sorpresa in diretta che ha emozionato l’intero studio di “Detto Fatto”, coinvolgendo anche i fedeli spettatori da casa. L’amica Caterina Balivo, infatti, le ha dedicato un video-messaggio trasmesso in diretta, facendo sciogliere in lacrime Bianca poco prima dei saluti finali.

Bianca Guaccero conclude “Detto Fatto” tra le lacrime e qualche polemica

Immancabile un momento celebrativo per l’intero staff di “Detto Fatto”: gli autori del programma hanno infatti regalato alla conduttrice un momento di grande commozione, mandando in onda la missiva della storica Caterina Balivo. L’attrice e conduttrice si è complimentata con lei per i successi raccolti durante l’esperienza, ringraziandola inoltre per le toccanti esperienze vissute assieme. Ecco il video della dedica in diretta:

Sto piangendo e non ironicamente pic.twitter.com/yINUnZcU88 — trashtvstellare (@tvstellare) May 5, 2022

Bianca Guaccero, dopo aver apprezzato le parole incoraggianti dell’amica, ha scelto di salutare il pubblico del programma a suo modo: “I primi anni sono stati molto felici, anni di grande scoperta per me, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto complicati nella storia dell’umanità, come per esempio la pandemia e adesso anche la guerra. Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere“, ha esordito. Bianca Guaccero ha poi concluso: “Devo ringraziare voi, pubblico, per come mi avete accolta, perché io ero abituata a interpretare dei personaggi, mentre qui io sono stata Bianca e non sapevo come mi avreste accolta. Ho scoperto che vi sono piaciuta così come sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Questa per me è stata una scoperta, oltre che un grande insegnamento per la vita…“.

Le accuse a Viale Mazzini

La conduttrice ha poi approfittato della visibilità per scagliare una frecciatina ai vertici di RAI 2: “Un giorno duravamo un’ora in più, un giorno duravamo un’ora in meno. Voi ci siete sempre stati e avete garantito voi il successo di questo programma…“.

In effetti, “Detto Fatto” non è stato certamente favorito dalla rete: i continui cambiamenti di orario e gli slittamenti ne hanno comprensibilmente compromesso gli ascolti. La chiusura del format è stata percepita dal pubblico come un grosso fallimento per l’intera rete, e sui social dilagano già le accuse nei confronti dei vertici di Viale Mazzini.

Io ho sempre preferito Bianca, semplicemente per simpatia personale e forse anche un po’ per campanilismo. Ma al di là di tutto la chiusura di #dettofattorai è veramente un fallimento colpevole di questa rete ,che ,a questo punto,viste le scelte,merita questa agonia. — maria paparella (@marysole77) May 5, 2022

L’avventura a “Detto Fatto” si è ufficialmente conclusa per Bianca Guaccero ed il suo staff autoriale: quali saranno le prossime avventure televisive per la frizzante conduttrice?

The post “È un fallimento”: smorfia di dolore per Bianca Guaccero, l’imprevisto la sconvolge in diretta [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.