paolo-bonolis-non-si-contiene,-“cog**one!-pezzo-di-me*da!”:-scoppia-la-rissa-in-studio-[video]

Il conduttore Paolo Bonolis è al centro di aspre polemiche dopo l’epica rissa in studio: la reazione indigna gli spettatori.

Una nuova rissa televisiva rischia di finire negli annali di Mediaset, ed è già virale in rete. La miccia si è accesa durante le riprese del Maurizio Costanzo Show, storico appuntamento late-night condotto dall’omonimo anchorman.

Ad infiammare gli animi degli ospiti in studio, l’argomento regio: il conflitto tra Ucraina e Russia sembra esacerbare anche i temperamenti più tranquilli e concilianti. I due contendenti, in questo caso, non spiccano per diplomazia e, in barba alla non più giovane età, si sono azzuffati come due giovanotti. Si tratta del critico d’arte Vittorio Sgarbi e dell’opinionista Giampiero Mughini. Tra i due non scorre buon sangue dalla notte dei tempi: si erano già infatti scontrati pesantemente a “Stasera Italia” nel 2019, e l’avversione reciproca non ha fatto che lievitare col tempo. Ma vediamo cos’è successo e qual è il ruolo di Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis, la reazione beffarda diventa virale

Durante un’accesa discussione con il contendente, Mughini si è alzato, avanzando a passo di carica verso Vittorio Sgarbi. Il critico, sbilanciato dal contatto con l’avversario, è rovinato a terra tra lo sgomento degli ospiti presenti. “Cog**one! Pezzo di Me**da!“, “Sei peggio di Putin!“: queste sono solo alcune delle spiacevolezze volate nel teatro del Maurizio Costanzo Show. Mentre il cantante Al Bano ha soccorso immediatamente Vittorio Sgarbi, e l’onnipresente Giuseppe Cruciani contribuiva a riportare Mughini a più miti consigli, un ospite in particolare si è goduto l’intera scena in disparte.

al bano che divide sgarbi da un rissa

iva zanicchi lì nel mezzo totalmente unbothered

bonolis che si sta pisciando sotto ma cerca di trattenersi questa è televisione di qualità mio dio pic.twitter.com/uSaQHYPGcz — asia (@impanicata_) May 4, 2022

Si tratta del mattatore Paolo Bonolis che, con divertito distacco, ha assistito alla sconcertante scena, concedendosi anche un sorriso beffardo. La sua reazione ha attirato l’attenzione del pubblico: l’atteggiamento cinico e disinteressato spacca a metà le sensazioni del pubblico. C’è infatti chi lo eleva allo status di divinità televisiva super-partes:

PAOLO BONOLIS SIA VENERATO A VITA https://t.co/4g2RcnmRgf — la_mat (@Matilde51865382) May 5, 2022

… E chi invece stronca completamente la sua reazione:

Comunque il più vergognoso è il cinico #Bonolis che sogghigna divertito.

Che uomo di merda.#MaurizioCostanzoShow — Sergio Stefani (@StefaniSer) May 5, 2022

Di sicuro, Paolo Bonolis ha una grande preparazione in ambito mediatico, e conosce benissimo i meccanismi del piccolo schermo. Aveva forse già fiutato il potenziale polverone sui social?

The post Paolo Bonolis non si contiene, “Cog**one! Pezzo di me*da!”: scoppia la rissa in studio [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.